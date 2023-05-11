55.1 F
Los Angeles
11 Mayıs 2023
AnasayfaHaberlerGündemSarıgül: Boynunuz bükülmeyecek

Sarıgül: Boynunuz bükülmeyecek

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili adayı Mustafa Sarıgül, seçim çalışmalarını ilçe gezileri ile sürdürüyor. Sarıgül, son olarak Otlukbeli ilçesinde bir araya geldiği seçmenlere şöyle seslendi:

“HERKESİN YARDIMINA KOŞARIM”

*Ben vaatte bulunmuyorum. Bugüne kadar yaptığım şeyleri söylüyorum. Ben bugüne kadar hiçbir yurttaşıma sen kimsin, necisin, hangi partilisin diye hiç sormadım. Hep sadece şunu sordum; Senin için ne yapabilirim? Yine onu soracağım.

*Bana oy versin vermesin herkesin yardımına koşarım. Hiçbir şekilde dil farkı, din farkı, ırk farkı, kültür farkı, mezhep farkı gözetmem. Partiler arasında ayrım yapacaksam, hemşerilerim arasında ayrım yapacaksam, Otlukbeli için Erzincan için faydalı olmayacaksam, rabbim bana bu görevleri kısmet etmesin.

*Ben Otlukbeli’ne milletvekili olmaya değil, yaşlıların evladı, küçüklerin ağabeyi, büyüklerin kardeşi olmaya geldim. Bize oy verdiğinize asla pişman olmayacaksınız, boynunuz bükülmeyecek. Öylesine yoğun çalışacağız ki dört ay sonra oy vermeyenler bile ‘Sarıgül, yaman adammış keşke oy verseydik’ diyecekler.

“BEN YAPACAĞIMI SÖYLERİM SÖYLEDİĞİMİ DE YAPARIM”

İktidara yönelik eleştirilerde de bulunan Mustafa Sarıgül, vaatlerini ise şöyle sıraladı:

“Otlukbeli’ne doğalgaz sözü, baraj sözü, sel önleme sözü veriyorlar. Otlukbeli sormayacak mı ’20 yıldır yapamadın da 5 yılda mı yapacaksın?’ Tarım ve hayvancılığa destek vermemiz lazım. Hayvancılık için ucuz kredi vereceğiz. Çiftçilerin ve esnafın bankalardan aldıkları kredilerin faizlerini sıfırlayacağız. Çiftçiye söz verdik ÖTV’siz ve KDV’siz mazot vereceğiz. Çiftçimize, besicimize alım garantisi vereceğiz. Çiftçi para kazanacak. Erzincan topraklarında ekilmeyen, biçilmeyen yer kalmayacak. Devletin arazilerini tarım ve hayvancılık yapanlara bedelsiz olarak vereceğiz.”

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,504BeğenenlerBeğen
16,177TakipçilerTakip Et
3,521TakipçilerTakip Et
7,692TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States