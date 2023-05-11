Sarıgül: Boynunuz bükülmeyecek

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili adayı Mustafa Sarıgül, seçim çalışmalarını ilçe gezileri ile sürdürüyor. Sarıgül, son olarak Otlukbeli ilçesinde bir araya geldiği seçmenlere şöyle seslendi:

“HERKESİN YARDIMINA KOŞARIM”

*Ben vaatte bulunmuyorum. Bugüne kadar yaptığım şeyleri söylüyorum. Ben bugüne kadar hiçbir yurttaşıma sen kimsin, necisin, hangi partilisin diye hiç sormadım. Hep sadece şunu sordum; Senin için ne yapabilirim? Yine onu soracağım.

*Bana oy versin vermesin herkesin yardımına koşarım. Hiçbir şekilde dil farkı, din farkı, ırk farkı, kültür farkı, mezhep farkı gözetmem. Partiler arasında ayrım yapacaksam, hemşerilerim arasında ayrım yapacaksam, Otlukbeli için Erzincan için faydalı olmayacaksam, rabbim bana bu görevleri kısmet etmesin.

*Ben Otlukbeli’ne milletvekili olmaya değil, yaşlıların evladı, küçüklerin ağabeyi, büyüklerin kardeşi olmaya geldim. Bize oy verdiğinize asla pişman olmayacaksınız, boynunuz bükülmeyecek. Öylesine yoğun çalışacağız ki dört ay sonra oy vermeyenler bile ‘Sarıgül, yaman adammış keşke oy verseydik’ diyecekler.

“BEN YAPACAĞIMI SÖYLERİM SÖYLEDİĞİMİ DE YAPARIM”

İktidara yönelik eleştirilerde de bulunan Mustafa Sarıgül, vaatlerini ise şöyle sıraladı:

“Otlukbeli’ne doğalgaz sözü, baraj sözü, sel önleme sözü veriyorlar. Otlukbeli sormayacak mı ’20 yıldır yapamadın da 5 yılda mı yapacaksın?’ Tarım ve hayvancılığa destek vermemiz lazım. Hayvancılık için ucuz kredi vereceğiz. Çiftçilerin ve esnafın bankalardan aldıkları kredilerin faizlerini sıfırlayacağız. Çiftçiye söz verdik ÖTV’siz ve KDV’siz mazot vereceğiz. Çiftçimize, besicimize alım garantisi vereceğiz. Çiftçi para kazanacak. Erzincan topraklarında ekilmeyen, biçilmeyen yer kalmayacak. Devletin arazilerini tarım ve hayvancılık yapanlara bedelsiz olarak vereceğiz.”