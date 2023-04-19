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19 Nisan 2023
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Sarıgül: Elinizi vicdanınıza koyun, düşünün ve karar verin

Alaturka Online
Alaturka Online

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili adayı Mustafa Sarıgül ilçe gezilerinin ardından seçim çalışmalarını kent  merkezinde esnaf ziyaretleri ile sürdürdü. Gittiği her yerde  yoğun ilgiyle karşılanan Sarıgül, otogar ve  sanayi sitesi esnafını tek tek ziyaret etti.

“ERZİNCAN’A İŞ SAHASI AÇACAK YATIRIM YAPILMIYOR”

Erzincan otogarında bir otobüsün direksiyona geçerek hemşerilerini selamlayan Sarıgül, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Erzincan’ın bütün sorunlarını biliyorum. Ne yapacağımı, nasıl yapacağımı biliyorum. Erzincan’ın ve hemşerilerimin bütün sorunlarını çözeceğim. Tarım ve hayvancılık kalmadığı için ilçelerden, köylerden Erzincan merkez yoğun göç alıyor.

Erzincan herkese yetecek iş ve aş veremediği için hemşerilerim büyükşehirlere göç ediyorlar. Devlet alt yapı yatırımlarını yapıyor ama iş sahası açacak yatırım yapmıyor. Özel sektör Erzincan’a gelmiyor.

Erzincan’dan gelir elde edenler de dışarıya yatırım yapıyor. Bu bir kısır döngüdür. Bunu kırmamız lazım. Bunu kırmanın yolu devletin öncülük yapmasıdır.”

“DEVLET ÖZEL SEKTÖRE ÖNCÜLÜK YAPACAK VE YOL GÖSTERECEK”

Erzincan yeni kurulacak olan özel ekonomi bölgesi içinde yer alacağını anlatan CHP Erzincan Milletvekili adayı Sarıgül, “Tarım ve hayvancılık merkezi olacak. Yatırımcılara her türlü destek vereceğiz. Organize sanayi bölgesi canlanacak. Zaten mevcut olan turizm potansiyelini hareketlenecek. Tarımda, sanayide, turizmde canlanma Erzincan’ı cazibe merkezi yapacak. Yoksulluğun kökünü kazıyana kadar, evlerde işsiz evladımız kalmayana kadar çalışacağız. Esnafın, iş adamının, çiftçinin, besicinin daha çok üretmesini ve kazanmasını sağlayacağız. Bir süre sonra gurbetteki hemşerilerimiz buraya dönecekler ve bu toprakların güzelliklerini yaşayacaklar” diye konuştu.

“ERZURUM VE SİVAS ARASINDA KALMIŞ BİR ERZİNCAN’A BEN RAZI DEĞİLİM”

Hemşehrilerine 14 mayıs seçimlerinde oy kullanacakken tüm adayları dinleyip öyle karar vermeleri çağrısında bulunan Sarıgül, “Geçmişte hangi partiye oy vermiş olursanız olun, herkesi dinleyin. Ondan sonra elinizi vicdanınıza koyun, düşünün ve karar verin. Erzurum ve Sivas arasında kalmış bir Erzincan’a ben razı değilim. Erzincan’ın unutulması beni rahatsız ediyor. Varlıklı, huzurlu, bereketli bir Erzincan için bize destek verin. Erzincan mesut insanlar diyarı, huzur ve refah memleketi olsun” dedi.

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