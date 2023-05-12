Sarıgül: Erzincan, ‘yeşil Avrupa başkenti’ olacak

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı ve CHP Erzincan milletvekili adayı Mustafa Sarıgül, Türkiye genelinde olduğu gibi, Erzincan’ın da en önemli sorununun işsizlik ve yoksulluk olduğunu söyledi.

CHP Milletvekili adayları ile birlikte Erzincan Barosu’nda sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine projelerini anlatan Sarıgül, “Ülkeyi 20 yıldır yöneten kadrolar hem Türkiye’de hem Erzincan’da üretimden yana olmadılar. İş sahası açmadılar. İş sahası açmadıkları gibi açılanlara da sahip çıkmadılar. Şeker fabrikası özelleştirildi. Buradaki şeker fabrikası küçüldü. Devlet fabrika açmıyor. Özel sektör Erzincan’a gelmiyor. Böyle olunca ne oluyor? Erzincan’da işsizlik oluyor. Yoksulluk oluyor” diye konuştu.

“GENÇLER, KAFELERDE VE KAHVELERDE ZAMAN TÜKETİYOR”

Kentte tarım ve hayvancılığın desteklenmediğini ifade eden Sarıgül, “Köylü para kazanamıyor. Esnaf para kazanamıyor. Erzincan’da gelir elde edenler, varlıklarını başka şehirlere taşıyor. Erzincan ekonomik ve sosyal açıdan geriliyor, göç veriyor. Erzincan’ın gençleri, kafelerde ve kahvelerde zaman tüketiyor. Erzincan’a üniversite okumaya gelenler, şehrin ekonomik ve sosyal hayatına karışamıyor. Erzincan, Erzurum ve Sivas arasına sıkıştı. Bölge müdürlükleri Erzurum’a taşındı, Erzincan, Erzurum’dan yönetiliyor. Benim gönlüm buna hiç razı değil” dedi.

“TULUM PEYNİRİNİ, CİMİN ÜZÜMÜNÜ VE ERZİNCAN BALINI MARKA YAPACAĞIZ”

Erzincan’ı hak ettiği yere getireceklerinin sözünü veren Sarıgül, kentle ilgili vaatlerini şöyle sıraladı:

“Erzincan’ımızın turizmde, sanayide, tarım alanında imkânları ve potansiyeli var. İlk olarak kamu–özel sektör iş birliğiyle, şeker fabrikasını canlandıracağız. Kapanan belde belediyelerini yeniden açacağız. Tarımsal sulama sorununu çözeceğiz. Çiftçi üretimde kullandığı elektrik ve suya para ödemeyecek.

Köyleri canlandıracağız. Erzincan topraklarında ekilmeyen, biçilmeyen yer kalmayacak. Erzincan, depreme dayanıklı ve tedbirli bir şehir olacak. Erzincan’ı demiryoluyla Trabzon’a bağlayacağız. Tulum peynirini, Cimin üzümünü ve Erzincan balını marka yapacağız. Ergan Dağı kış sporları ve kayak merkezini dünyaya tanıtacağız.

Erzincan, ‘yeşil Avrupa başkenti’ olacak. Erzincanspor’u süper lige çıkaracağız. Erzincan’ımızın her ilçesinin özelliklerine ve imkanlarına uygun projelerimiz var. Can Erzincan’ı sivil toplum örgütleri, odalar, meslek kuruluşları, muhtarlar, yerel medyayla birlikte karar alıp, birlikte yöneteceğiz.

Benim adım Mustafa Sarıgül, benim hem Türkiye’de hem dünyanın her yerinde bağlantılarım, eşim dostum var. Bu bağlantılarımı Erzincan için kullanacağım. Can Erzincanlılardan bir oy Kemal’e bir oy CHP’ye istiyorum. Bize destek verin, yeni bir ruhla yeni bir Erzincan’ı birlikte inşa edelim.”