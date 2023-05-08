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8 Mayıs 2023
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Sarıgül: İsviçre’nin Lugano’su varsa Türkiye’nin de Kemaliye’si olacak

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Türkiye Değişim Partisi(TDP) Genel Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili adayı Mustafa Sarıgül,  seçim çalışmalarını sürdüryor. Son olarak Kemaliye ilçesini ziyaret eden Sarıgül, ilçeyi turizm merkezi yapacağının sözünü verdi.

Erzincan’ın  her ilçesinin ayrı bir güzelliğe ve özelliğe sahip olduğunu anlatan Sarıgül, “Doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle çok  özel bir yer olan  Kemaliye’mizin   doğal dokusunu hiç bozmayacağız. Kemaliye’mizi tarihine, kültürüne ve çevreye zarar vermeden turizmde çok ileri noktaya taşıyacağım. İsviçre’nin Lugano’su varsa Türkiye’nin de Kemaliye’si olacak. Dünyanın her yerinden doğa sporları meraklıları buraya gelecek” dedi.

KEMALİYE EVLERİ HAK ETTİĞİ İLGİYİ GÖRECEK

Kemaliye’nin , UNESCO’nun Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer aldığını da hatırlatan  Mustafa Sarıgül şunları söyledi:

Tarihi yapıları, dünyaca ünlü Karanlık Kanyon ve doğal güzellikleriyle UNESCO’nun kalıcı listesine girecek. Sakin kent unvanı verilmesi önemli ama bunu bilinir hale getirmemiz lazım. Kültür turizmiyle, Kemaliye evleri hak ettiği ilgiyi görecek.

Beypazarı, Safranbolu biliniyor Kemaliye bilinmiyor. Tarihî evler ve konakların tespitleri yapılıp mülk sahiplerinin rızaları doğrultusunda bu evleri koruma altına alacağız.  Evini onarmak isteyenlere bilgi ve finansman desteği sağlayacağız.

Bu evlerin bir kısmını turizm mevsiminde turistlerin konaklamasına açacağız. Benim adım Mustafa Sarıgül, benim hem Türkiye’de hem dünyanın her yerinde bağlantılarım, eşim dostum var. İlişkilerim var. Bu bağlantılarımı Erzincan için Kemaliye için kullanacağım”

Alaturka Online
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