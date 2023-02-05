Sarıgül: ‘Kılıçdaroğlu’nun aday olmasını en doğal olarak karşılarız’

Bir gazetecinin, “Altılı masa aday açıklamadı ancak Kemal Kılıçdaroğlu ‘Ben Kemal, geliyorum’ diyerek çalışmalara başladı. Bu sizce altılı masanın bir adaylık sinyali mi? Altılı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu” sorusu üzerine Sarıgül, bu konunun çok uzadığını vurgulayarak, “Heyecan zayıfladı. Altılı masanın, bir an önce adayını çıkarıp kamuoyu ile buluşturması lazım. Türkiye Değişim Partisine göre de o masada cumhurbaşkanlığı adaylığına hakkaniyet, adalet ve vefa duygusu varsa, Sayın Kılıçdaroğlu’nun aday olmasını en doğal olarak karşılarız.” diye konuştu.

Devleti yönetmeye talip genel başkanların ve yönetenlerin, siyasetin seviyesini, kalitesini ve yapılış şeklini biraz daha yukarıya çekmesi gerektiğini dile getiren Sarıgül, “Öyle bir konuşma yapmalıyız ki onun ağırlığı, kalitesi olmalı. Siyasetin bir ciddiyeti olması lazım. Yani iktidarın da muhalefetin de seçim dönemine girerken, oy almak isterken, siyasetin kalitesini, yapılış şeklini aşağı düşürmemesi lazım.” ifadesini kullandı.

Sarıgül, “Milyonlarca insanın beklediği EYT düzenlemesi hakkında ne düşüyorsunuz” sorusuna ise “Tam olarak bakmamız lazım. Binlerce yurttaşımızın umutlarını sıkıntıya sokmamamız lazım. Özellikle staj yaparken müracaat edenlerin stajlarının geriye dönük sayılması lazım.” yanıtını verdi. (AA)