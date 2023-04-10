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10 Nisan 2023
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Sarıgül: Koltuk için yön değiştirmedik

Alaturka Online
Alaturka Online

Cem YILDIRIM / ANKARA

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, daha önceden de Millet İttifakı’nın yanında olacağını söylediğini hatırlatarak, “TDP olarak kurulduğumuz günden bu yana tarafsız Cumhurbaşkanı, güçlü meclis ve bağımsız yargıya dayanan, demokratik parlamenter sistemden, yana olduğumuzu söyleyen bir partiyiz. Koltuk için yön değiştirmedik, saf değiştirmedik, ağız değiştirmedik” dedi. Sarıgül, şunları kaydetti:

– Türkiye Değişim Partisi olarak ittifak siyaseti ve kutuplaşmanın önümüzü kesmesine izin vermedik. Eğriye eğri, doğruya doğru dedik. Duruşumuzu, çizgimizi bozmadan ilkeli siyaset yaptık. Önümüzde iki seçenek vardı. Ya ülkeyi yöneten Cumhur İttifakı’ndan yana olacaktık ya da demokratik parlamenter sisteme dönmek isteyen Millet İttifakı’nı destekleyecektik.

– Türkiye Değişim Partisi olarak kurulduğumuz günden bu yana tarafsız Cumhurbaşkanı, güçlü meclis ve bağımsız yargıya dayanan, demokratik parlamenter sistemden, yana olduğumuzu söyleyen bir partiyiz. Koltuk için yön değiştirmedik, saf değiştirmedik, ağız değiştirmedik.

KOSKOCA TÜRKİYE KÜLLİYE’DEN YÖNETİLMEYE ÇALIŞILIYOR

– Eskiden “Koskoca Türkiye Ankara’dan yönetilemez” diyorduk. Şimdi koskoca Türkiye Külliye’den yönetilmeye çalışılıyor. Türkiye Değişim Partisi olarak böyle bir sistemi desteklesek, çıkıp halkımıza ne diyecektik? İşsizlik yok mu diyecektik? Soğanın kilosu 20 lira olmuş, 1 kg kıyma 300 lira olmuş, hayat pahalılığı yok mu diyecektik? Bunlar var ama biraz daha sabredin mi diyecektik?

– Vatandaş, “20 yıl sabrettik daha ne kadar sabredeceğiz?” dese ne cevap verecektik? Bu sisteme karşı çıkmamızın bir diğer nedeni sistemin yüzde 50+1 oy almayı gerekli kılmasıdır. Siyaseti ittifak siyaseti haline getirmesidir. Bize göre, partiler seçmenin önüne, kendi güçleri, projeleri ve söylemleriyle çıkmalı, her koyun kendi bacağından asılmalıdır.

DEVLET RAYINA, EKONOMİ YOLUNA SOKULMALI

– Dış politikada başımız sürekli dertte olmaktan çıkarılmalı. Devlet rayına, ekonomi yoluna sokulmalı, ülke huzura kavuşmalı. Türkiye tek adam yönetiminden kurtulursa sorunlarını çözme imkânına kavuşur. Şimdi bize düşen görev canla başla çalışmak ve Türkiye’yi bu girdaptan kurtarmaktır. Kimse kaygılanmasın,14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimin ertesi sabahında kazanan demokrasi olacak.

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