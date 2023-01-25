Sarıgül, mahkumlar için af çağrısını yineledi

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Yozgat E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi önünde partililerin katılımıyla yaptığı açıklamada, 9 Nisan 2022’den beri 92. cezaevini ziyaret ettiğini söyledi.

Af çağrısının siyasi değil, vicdani olduğunu vurgulayan Sarıgül, “Pandemi koşulları münasebetiyle hızlı yargılamalar oldu, gözden kaçan bazı konular oldu. Cezaevi koşulları şu anda kapasitenin son derece üzerinde. Cezaevlerinde dünyaya gelen binlerce çocuğumuz var, daha yaşamla buluşamadılar. Anneleri, babaları kader mahkumu olan binlerce çocuğumuz var, daha annelerine, babalarına sarılıp kucaklaşamadılar.” dedi.

Sarıgül, kardeşlik hukuku için af istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Bizim devletimiz büyük, vicdanlı, şefkatli devlettir. O nedenle toplumsal barış için af istiyoruz. Kardeşlik hukuku için af istiyoruz. Cumhuriyet’in 100. yılında herkesin birbiriyle kardeşlik hukukunda bismillah diyerek tekrar kucaklaşması için af istiyoruz. Bütün siyasi partilere çağrım, gelin af konusunu, siyaset malzemesi olmaktan çıkaralım ve kardeşlik hukuku için Cumhuriyet’in 100. yılında hep birlikte büyük bir affa imza atalım.”