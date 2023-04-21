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21 Nisan 2023
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Sarıgül: Makamlar, mevkiler geçicidir, mal mülk yalandır, önemli olan kalpleri kazanmak

Alaturka Online
Alaturka Online

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili adayı Mustafa Sarıgül, bayram namazını Terzibaba Camii’nde kıldıktan sonra Erzincanlı hemşehrileriyle bayramlaştı. Erzincan Huzurevi’ni ziyaret ederek huzurevi sakinlerinin de bayramlarını kutlayan Sarıgül ardında Terzibaba Mezarlığı’na gitti.

Cuma namazını Camii Kebir’de kılan Mustafa Sarıgül, bayram ziyaretlerine şehit, gazi  ve depremzede aileleri ile sürdürdü. Erzincan Belediyesi’nde düzenlenecek olan bayramlaşma programına da katılacak olan Mustafa Sarıgül’ün, programı taziye ziyaretleri ve bayramlaşma amaçlı ev ziyaretleriyle devam edecek.

“BUGÜNLERDE KARDEŞLİK HUKUKUNA VE HOŞGÖRÜYE DAHA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR”

Bayram ziyaretleri esnasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Sarıgül şunları söyledi:

* “Bugünlerde kardeşlik hukukuna, hoşgörüye ve dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Makamlar, mevkiler geçicidir kalıcı olan eserler ve hizmetler bırakmaktır.

* Allah’ım hepimize kalp kırarak değil, kalpler yaparak, gönül inciterek değil, gönül alarak, zorlaştırarak değil kolaylaştırarak, beddua alarak değil hayır duaları alarak yaşamayı nasip etsin.

* Makamlar, mevkiler geçicidir, mal mülk yalandır önemli olan kalpleri kazanmaktır. Eserler ve hizmetler bırakmaktır. Allah ondan razı olsun dedirtmektir.”

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