Sarıgül seçim çalışmalarına başladı

CHP Erzincan İl Başkanlığı binası önünde vatandaşlar ve bir grup partili tarafından karşılanan Sarıgül, burada yaptığı konuşmada, 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde kentte sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayacağını söyledi.

“KILIÇDAROĞLU’NUN SELAMINI GETİRDİM”

Sarıgül, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamını getirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Ben bugün buradan Sayın Kılıçdaroğlu’na şu sözü veriyorum. Erzincan’ımızda hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden, Allah’ın bana verdiği güçle sıkmadığım el, çalmadığım kapı kalmayacak. Baba ocağıma, ata ocağıma geldim. Ama şunu bilesiniz ki Erzincan’da kalıcı olmaya geldim.”

Seçimlerde barışın ve kardeşliğin kazanmasını arzu ettiğini ifade eden Sarıgül, “Erzincanlı hemşehrilerime şunu söylemek istiyorum ben buraya milletvekili olmaya gelmedim. Ben Erzincan’a büyüklerimizin evladı, küçüklerimizin ise abisi olmaya geldim.” diye konuştu.

“DEĞİŞİME İHTİYAÇ VAR”

Sarıgül, dertlere çare bulmaya geldiğinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

“Değişime ihtiyaç var. Kötülemeye karalamaya gelmedim, dertlere çare bulmaya geldim. Şunu hiçbir zaman unutmayın ‘Başın düşerse dara, Sarıgül’ü ara.’ Sadece bana oy verenlerin vekili değil, bana oy vermeyenlerin de hakkını ve hukukunu koruyacağım. Tasada, kederde ve kıvançta el ele, omuz omuza olacağız.” (AA)