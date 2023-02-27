Sarıgül: Seçimin zamanında yapılamaması, Türkiye’yi sıkıntıya sokar

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti genel merkezinde yaptığı haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

“CUMHURBAŞKANINA, DEPREMİN BOYUTU TAM AKTARILMADI”

Hükümeti eleştirmekle devleti eleştirmenin farklı kavramlar olduğunun altını çizen Sarıgül, “Unutmayın ki, hükümetler şapka gibidir, devlet baş gibidir. Şapka değişir, baş yerinde durur. Böylesine büyük afetlerde ve olaylarda bürokratların, olayın boyutlarını küçük göstermek, üstesinden geleceklerini söylemek gibi huyları vardır. Bir bilgiye dayalı olarak değil ama gelişmelere bakarak, bu depremde de öyle olduğunu, Sayın Cumhurbaşkanına, ilk anda depremin boyutunun tam aktarılmadığını, bu nedenle geç kalındığını düşünüyorum.” dedi.

“BAŞARISIZ OLUNCA SORUMLULUKTAN KAÇAMAZLAR”

İktidarın oluşabilecek afetleri ve yaşanacak sorunları, önceden öngörmeleri ve tedbir almaları gerektiğini söyleyen Sarıgül, “Başarılı olunca nasıl ki kimseyle paylaşmıyorsalar, başarısız olunca da sorumluktan kaçamazlar.” diye konuştu.

“DOĞAL AFETLER VE DEPREM BAKANLIĞI KURULMALI”

“Böylesi bir felaketi bir daha yaşamamak için ne yapılması lazım?” diye soran Sarıgül, “İlk iş olarak Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığının kurulması lazım. Biz bunu 2,5 yıldır söylüyoruz. Gölge bakanımızın adını bile açıkladık.” ifadelerini kullandı.

“İMAR AFFI ÇIKARMAK YASAKLANMALI”

Sarıgül, devleti yönetenlerin, afet sonrasında değil afetten önce vatandaşın yanında olması gerektiğini söyleyerek şöyle devam etti:

“İktidarın olabilecek sorunları, olabilecek afetleri, önceden öngörmesi, tedbir alması gerekir. Deprem iki şeyi ortaya çıkardı: 1.si yerelleşmemiz lazım, 2.si sivilleşmemiz lazım. Yani yerel yönetimleri güçlendirmeli, sivil toplum örgütlenmesini teşvik etmeliyiz. İnşaatlarımızı depreme dayanıklı olacak şekilde projelendirmeli, projeye uygun yapmalı ve iyi denetlemeliyiz. Dere yatakları ve fay hatları üzerinde yapılaşmaya asla müsaade etmemeliyiz. İmar affı çıkarmayı yasaklamalı ve bunu anayasa güvencesi altına almalıyız. Ovaları tarıma ayırmalı, dağlara, tepelere, tarıma uygun olmayan yerlere yerleşmeliyiz. Aksi takdirde hem 20 liraya bir bağ maydanoz yemeye hem de enkaz altında kalmaya devam ederiz.”

“DEPREM FONU OLUŞTURUN”

İktidara seslenerek deprem fonu oluşturma çağrısında bulunan Sarıgül, “Ülke içinden gelen yardım paralarını, dışarıdan gelecek paraları bu fonda toplayın. Deprem vergisi diye başlayan ve özel iletişim vergisi halini alan vergiyi bu fona aktarın. Elinizdeki lüks araçları satın, parasını bu fona koyun. Hazine yardımı alan partiler de aldıkları paranın en azından yarısını bu fona aktarsın. Deprem için bulacağınız tüm kaynakları bu fonda toplayın ve şeffaf bir şekilde harcayın” dedi.

“BATI PARA YARDIMI YAPMASIN SURİYELİLERİ ALSIN”

Sarıgül, kentlerdeki Suriyeli sayısına dikkat çekerek şöyle devam etti:

NATO, AB ve ABD Türkiye’ye yardım edeceklerini söylüyorlar. Türkiye Değişim Partisi olarak biz diyoruz ki; ‘Siz bize para yardımı falan yapmayın. Ülkemizde bulunan Suriyelileri, nüfuslarınız oranında, aranızda paylaşın. Başka ihsan istemeyiz.’ İsveç ve Finlandiya’nın, NATO üyeliğinin artık bir an meselesi olduğuna dair açıklamalar yapılıyor.

Suriyeliler meselesi çözülmeden buna asla izin verilmemelidir. AB ile imzalanan geri kabul anlaşması iptal edilmelidir. Yabancılara toprak satışı engellenmelidir. Deprem bölgesindeki şehirler, depreme dayanıklı, ekonomik, sosyal ve kültürel cazibesi olan şehirler haline getirilerek, dışarıya göç engellenmelidir.”

“SEÇİMİN ZAMANINDA YAPILAMAMASI, TÜRKİYE’Yİ SIKINTIYA SOKAR”

Sarıgül, seçim tarihi tartışmalarına da değinerek, “TBMM hangi tarihte yapılacaksa yapılsın karar vermeli ve bir an önce seçim kararı almalıdır. Bu konu muallâkta olmaktan çıkmalıdır. Seçimin zamanında yapılamaması, Türkiye’yi sıkıntıya sokar.” diye konuştu.

“İTTİFAKLARI SARSACAK GELİŞMELER OLABİLİR”

Sarıgül, “‘Siyaset umulmadık olaylarla doludur’ diye hep söyledik. Keşke olmasaydı ama depremin siyasi dengeleri ve gidişatı değiştireceği görülüyor. İttifakları bile sarsacak yeni gelişmeler olabilir. Seçim takvimi belli olup, o takvimdeki tarihler ve süreler dolana kadar kazan kaynamaya devam eder. Siyasetin doğasında bu vardır. Seçimler bittiğinde ülkeyi yönetecek kadronun içinde Türkiye Değişim Partisi olacaktır.” dedi.