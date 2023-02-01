Sarıgül: Topluma korku salarak kaos yaratmayı hedefliyorlar

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Hollanda ve İngiltere’nin ardından Almanya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nun da kapatılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Sarıgül şunları söyledi:

“VATANDAŞ RAHATLATILMALI SORU İŞARETLERİ GİRERİLMELİ”

“‘Ne oluyor?’ sorusu mutlaka sorulmalı ve geçiştirilmemeli. Başkonsoloslukların aldıkları bu karara rağmen bir güvenlik zafiyeti yaşanırsa bunun sorumlusu da bellidir. Önlem alınacaksa hemen şimdi diyoruz. Vatandaş rahatlatılmalı soru işaretleri giderilmeli. Uyarıyoruz. ifadelerine yer verdi.

Bu açıklamayı yapıyoruz ki geç olmasın. Diğer partileri de uyuklamayı bırakmaya davet ediyoruz. Ancak hedef topluma korku salarak, halkta bıkkınlık ve yılgınlık duygusu oluşturup, kaos ortamı yaratmayı hedeflemektir. Seçim dönemi herkesin aklında 2015 haziran ile kasım ayına kadar olan süreç geliyor. Ama asla unutmasınlar bu sefer seçim sandığını terk etmek yok.

Türkiye’nin başına çorap örme planlarını boşa çıkaracağız. Kardeşlerim bu tür işlerin sizi sindirmesine izin vermeyin. Eli kanlı terör örgütleri ve onların arkasındaki ağababaları avuçlarını yalayacaklar.

İnşallah ve dilerim ki kaosun olmadığı, sağduyunun hakim olduğu kazasız/belasız bir seçim süreci yaşayacağız. Türkiye Değişim Partisi’nin her daim teyakkuzda olduğunu da milletimizin bilmesini isteriz. Hiç kimseniz yoksa Türkiye Değişim Partisi burada emin olun.”