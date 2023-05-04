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4 Mayıs 2023
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Sarıgül: Türkiye’nin gözü kulağı Erzincan’da olacak

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı ve CHP Erzincan milletvekili adayı Mustafa Sarıgül, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kentte yapacağı miting için hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.

“Erzincan tarihinin görebileceği en büyük mitinge hazırlanıyoruz” diyen Sarıgül yaptığı açıklamada “Cumartesi günü Türkiye’nin gözü kulağı Erzincan’da olacak. Bu miting için canla başla çalışacağız. Çoluk çocuk o meydanda olacağız. Sayın Kılıçdaroğlu’nu CHP Genel Başkanı olarak karşılayacağız ve öyle bir miting yapacağız, buradan öyle mutlu ayrılacak ki İstanbul’a 13. Cumhurbaşkanı olarak uğurlayacağız.” dedi.

“KAMUOYU ARAŞTIRMALARINA GÖRE İYİ BİR NOKTADAYIZ”

Açıklamasını sürdüren Mustafa Sarıgül, “Sekiz ayrı araştırma kuruluşunun yaptığı kamuoyu araştırmalarına göre, rakam vermeyeceğim, ancak çok iyi bir noktadayız. Yaptığımız çalışmaların, verdiğimiz mesajların Erzincan halkına çok iyi ulaştığını görüyorum. Bütün siyasi partilere mensup hemşehrilerimizden muazzam bir ilgi var. İnşallah bu ilgiyi sandığa taşıyacağız” dedi.

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