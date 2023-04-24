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24 Nisan 2023
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Sarıgül yatırımcıları ziyaret etti: Tarlada üretim, fabrikada üretim, kamuda dürüst yönetim

Alaturka Online
Alaturka Online

Türkiye Değişim Partisi(TDP) Genel Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili adayı  Mustafa Sarıgül, seçim çalışmaları kapsamında organize sanayi bölgesindeki yatırımcıları ziyaret etti.

Sanayi bölgesindeki yatırımcılar ve çalışanlarla sohbet ederek sorunlarını dinleyen Sarıgül, hayat pahalılığının önlemenin yolunun üretimden geçtiğini belirterek, yatırımcıların desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

“ÜRETİM NE KADAR ÇOK ARTARSA HAYAT PAHALILIĞI O KADAR AŞAĞI İNER”

Sarıgül, bir tekstil atölyesinde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* “Hayat pahalılığını mağazalarda önleyemeyiz, çarşıda pazarda önleyemeyiz. Hayat pahalılığını önlemenin yolu tarlada üretim, fabrikada üretimdir. İstiyoruz ki yatırımcılarımızın, tüccarlarımızın, girişimcilerimizin, sanayacimizin önünü açalım. Alınteri emekte hakkını alsın. Üretim ne kadar çok artarsa hayat pahalılığı o kadar aşağı iner.

* O nedenle altını bir kez daha çiziyorum; Tarlada üretim, fabrikada üretim, kamuda dürüst yönetim. Yatırımcıyı desteklemek, yatırımcının önünü açmak… Aksayan bürokrasinin tıkanan kanallarını açacağız yatırımcı keyifle yatırımlarını yapacak, alın teri emekte hakkını alacak.”

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