Sarıgül: Zeytinle oruç açmak lüks hale geldi

Cem YILDIRIM/ANKARA

İslam âleminin Ramazan ayını kutlayan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, pahalılık ve geçim sıkıntısına dikkati çekti:

– Geçen yıl 5 lira olan Ramazan pidesi bu yıl 10 TL oldu. Geçen yıl 169 lira olan Ramazan kolisinin fiyatı bu yıl 320 liraya çıktı. Kıymanın kilosu 240 lira, kuşbaşı 275 lira oldu. Hurmayla, zeytinle oruç açmak lüks hale geldi. Hurma taneyle satılıyor. Geçen yıl 80 liraya satılan zeytin, bu yıl 140 lirayı geçti.

– Bu yıl Ramazan sofraları geçen yıla göre yüzde 100 artarak kurulacak. Dar gelirli vatandaşlarımızın hayat pahalılığına karşı korunması için asgari ücretin, emekli ve memur maaşlarının artırılması şarttır. Emeklilere verilen bayram ikramiyesi asgari ücret düzeyine çıkarılması lazım.

DEPREMZEDELERİ PERİŞAN ETTİLER

Deprem felaketinin ağır etkileri hâlâ devam ediyor. Ne yazık ki depremzedelerin en temel ihtiyaçları bile karşılanamıyor. Nasıl sahur yapacaklar, nasıl iftar açacaklar belli değil. En tepeden emir ve talimat gelmeden çalışmayan, liyakatsiz yöneticiler, depremzedeleri perişan ettiler. Depremin ilk günlerinde olduğu gibi iş yine vatandaşa düşüyor, yeniden harekete geçmemiz lazım. Yardımların devam etmesi lazım.

SEÇİM, DERDİNE ÇARE BULMAKTIR

14 Mayıs’ta seçim yapılacak, söz milletin olacak. Milletin eline altın bir fırsat geçecek. Aziz milletimiz bu fırsatı iyi kullanacaktır. Seçim Ahmet’i gönderip, Mehmet’i getirmek değildir, seçim, derdine çare bulmaktır. Türkiye Değişim Partisi olarak milletimizin geleceği adına umutla ve heyecanla doluyuz. Seçimler bitecek. Türkiye, yeni elbise giymiş bir çocuk gibi mutlu olacak, ayağına vuran ayakkabıyı çıkarmış gibi rahatlayacaktır.