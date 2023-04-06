Sarıgül’den Kılıçdaroğlu’na tam destek

Cem YILDIRIM/ANKARA

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığının ilanından sonra başladığı siyasi parti ziyaretlerine Türkiye Değişim Partisi ile devam etti.

Türkiye Değişim Partisi Genel Merkezi’nde görüşen iki lider daha sonra kameraların karşısına çıktı. İlk sözü alam Kemal Kılıçdaroğlu “Güzel bir görüme oldu. Önümüzdeki süreçte Türkiye’nin bir bahar havasına ihtiyacı var. Halil İbrahim sofrasını büyütmemiz lazım. Birlikte demokrasiyi inşa etmemiz lazım.” dedi.

“EN DOĞRU ADAY KILIÇDAROĞLU”

Kılıçdaroğlu’nun ardından söz alan ev sahibi Mustafa Sarıgül ise şunları söyledi:

“Türkiye Cumhuriyetimizin inşallah 13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu’nu ağırlamaktan mutlu oldum. Ne zaman bir araya gelsek Türkiye’nin sorunlarını konuştuk.

Türkiye Değişim Partisi olarak demokratik parlamenter sistemden yanayız. Türkiye’yi demokratik parlamenter sisteme taşıyacak en doğru aday Kemal Kılıçdaroğlu’dur.

Armudun sapı, üzümün çöpü deme zamanı değil, şimdi birleşme bütünleşme zamanıdır. 14 Mayıs sabahı inşallah demokrasi kazanacak.”

İKİNCİ ADRES DSP

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun Sarıgül’ü ziyaretinin ardından gün içindeki ikinci adresi Demokratik Sol Parti (DSP) olacak. Kılıçdaroğlu ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın görüşmesi DSP Genel Merkezi’nde 14.00’te başlayacak.