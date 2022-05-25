Sarıgül’den konut krizine dikkat çeken çözüm

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, yaşanan konut krizine ilişkin “Ofis, iş yeri, AVM’lerin gerekli imar değişikliği yapılarak konut olarak satılmaları sağlansın. Ofis, iş yeri, AVM olarak kullanılmak üzere ruhsat alan ve halen yapımı devam eden projeler de gerekli imar değişikliği yapılarak konuta çevrilsin” dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, yaşanan konut sorununa ilişkin basın açıklaması yaptı.

“OFİS, İŞ YERİ VE AVM’LER KONUTA DÖNÜŞTÜRÜLSÜN”

Konut sorununun toplumsal ve sosyal huzuru bozacak bir hal aldığını söyleyen Sarıgül, şunları söyledi;

*Toplumun huzur ve refahı için devletin konut piyasasında sosyal adaleti sağlayabilecek önlemleri alması gerekiyor. Türkiye Değişim Partisi konut ve barınma hakkını insanlık hakkı olarak gören bir partidir.

*Yetkilileri aşağıdaki önerilerimizi dikkate almaya ve acil çözüm bulmaya çağırıyoruz. Evden çalışma, evden alışveriş ve ekonomideki sıkıntılar nedeniyle birçok işyeri ve AVM’nin boş kaldığı, tam dolmadığı, kiracı bulamadığı, gözüküyor.

*Ofis, işyeri, AVM’lerin gerekli imar değişikliği yapılarak konut olarak satılmaları sağlansın. Ofis, iş yeri, AVM olarak kullanılmak üzere ruhsat alan ve halen yapımı devam eden projeler de gerekli imar değişikliği yapılarak konuta çevrilsin.

*Bunun için TOKİ, büyükşehirlerin çevrelerinde altyapısını hazırlayarak arsalar üretsin. Bu arsalar sembolik bir bedelle inşaat şirketlerine verilerek, buralarda ucuz konut yapmaları sağlansın. Bu uydu şehirler ulaşım ve sosyal imkanlarla cazip hale getirilsin.

“SADECE KİRALAMA AMAÇLI KONUTLAR İNŞA EDİLSİN”

“Büyükşehirlerde yaşayan ve artık doğduğu yere dönmek isteyenlere Anadolu’daki il merkezleri etrafında, ücretsiz arsalar verilsin” diyen Sarıgül sözlerini şöyle sürdürdü:

*Bu kişilerin buralarda kendi bahçeli konutlarını yapmaları sağlansın. Bu proje uygulanırsa Anadolu canlanır, büyükşehirlerdeki yoğunluk azalır. İnşaat şirketleri, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi sadece kiraya vermek üzere konut üretsinler.

*Bu amaçla konut üretecek inşaat şirketlerine devlet arsa versin. Bu şirketlerin kira gelirlerine vergi avantajları sağlansın. Kurumsal bir şirketten, makul bir bedel karşılığında, uzun süre kalabilecekleri konuta erişmek insanları rahatlatacaktır.

*Konut mülkiyeti yerine kiracılığın cazip hale gelmesi konut fiyatlarını ve kira bedellerini aşağı çekecektir. Kurumsal inşaat firmalarının yanı sıra TOKİ, belediye şirketleri de kiralık sosyal konutlar üretsin.

*Kooperatifler, yardım sandıkları, dernek ve vakıfların bu amaçla geçekleştirecekleri projelere destek verilsin. TOKİ’nin sosyal konut diyerek ürettiği konutlar orta gelir grubu konutlardır. TOKİ peşinatsız, 25 yıl vadeli konut üretsin.

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