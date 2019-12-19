Sarışın Bomba konusu ve oyuncu kadrosu

Sarışın Bomba filminin konusu şöyle: Lorraine Broughton MI6’in en ölümcül suikastçısıdır. Kaçış ustalığı ve yakın dövüşteki yeteneğiyle bilinmektedir. Soğuk savaş sırasında bir ajanın öldürülmesini araştırmak ve eksik ajanlar listesini bulmak için Berlin’e gönderilir. Yeni görevi için Berlin istasyon şefi David Percival ile işbirliği yaparlar ve ikisi gerilim dolu büyük bir aksiyona atılırlar. Ancak Lorraine’in gelişi gizli kalmayacaktır. Tehlikeli suikastçı kısa sürede kendisine tuzak kurulduğunu anlar. Bunu yapan teşkilatın içinden biridir. Lorraine artık kendi hayatı ve değer verdiği herkes için bu tuzağın içinden kurtulmalı ve gizemi çözmelidir…

SARIŞIN BOMBA FİLMİ OYUNCULARI

Charlize Theron – Lorraine Broughton

James McAvoy – David Percival

John Goodman – Emmett Kurzfeld

Til Schweiger – Saatçi

Eddie Marsan – Spyglass

Sofia Boutella – Delphine Lasalle

Toby Jones – Eric Gray

Bill Skarsgård – Merkel

Sam Hargrave – James Gasciogne

James Faulkner – Şef C

Roland Møller[3] – Aleksander Bremovych