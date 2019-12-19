Başrolde başarılı oyuncu Charlize Theron’u izlediğimiz Sarışın Bomba filmi bir ajanın başından geçen maceraları ele alıyor. Filmin yönetmenliğini David Leitch üstleniyor. İşte Sarışın Bomba konusu ve oyuncu kadrosu…
Sarışın Bomba filminin konusu şöyle: Lorraine Broughton MI6’in en ölümcül suikastçısıdır. Kaçış ustalığı ve yakın dövüşteki yeteneğiyle bilinmektedir. Soğuk savaş sırasında bir ajanın öldürülmesini araştırmak ve eksik ajanlar listesini bulmak için Berlin’e gönderilir. Yeni görevi için Berlin istasyon şefi David Percival ile işbirliği yaparlar ve ikisi gerilim dolu büyük bir aksiyona atılırlar. Ancak Lorraine’in gelişi gizli kalmayacaktır. Tehlikeli suikastçı kısa sürede kendisine tuzak kurulduğunu anlar. Bunu yapan teşkilatın içinden biridir. Lorraine artık kendi hayatı ve değer verdiği herkes için bu tuzağın içinden kurtulmalı ve gizemi çözmelidir…
SARIŞIN BOMBA FİLMİ OYUNCULARI
Charlize Theron – Lorraine Broughton
James McAvoy – David Percival
John Goodman – Emmett Kurzfeld
Til Schweiger – Saatçi
Eddie Marsan – Spyglass
Sofia Boutella – Delphine Lasalle
Toby Jones – Eric Gray
Bill Skarsgård – Merkel
Sam Hargrave – James Gasciogne
James Faulkner – Şef C
Roland Møller[3] – Aleksander Bremovych