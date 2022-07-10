Sarıyer’de yol ve istinat duvarı çöktü!

Sarıyer’de etkili olan yağış nedeniyle yolda ve istinat duvarında çökme meydana geldi. Duvardan kopan parçalar alt taraftaki gecekondunun önüne düşerken, gecekondu tedbir amaçlı boşaltıldı.
Gece saatlerinden itibaren etkili olan yağmur nedeniyle Pınar Mahallesi İlgili Sokak’ta yolda çökme meydana geldi.
İstinat duvarından kopan parçalar alt tarafta bulunan gecekondunun önünü kapattı. Gecekondu tedbir amaçlı boşaltıldı. Çöken yol şerit çekilerek araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
Mahalle sakini Ferda Erik, “Gece geç saatte oldu. Ne olduğunu anlamadık. Çok gök gürültüsü vardı. İçeride yaşayanlar tahliye edildi. Toprak kayma yapmış. Yol da çökünce kopan parçalar kaymış” dedi.
İSTİNAT DUVARI DA ÇÖKTÜ
Olay 16.30 sıralarında Ayazağa Mahallesi’nde meydana geldi. 10 katlı bir siteye ait istinat duvarı park halindeki iki aracın üzerine çöktü.
Olayda yaralanan olmazken, 10 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. DHA