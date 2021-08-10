Şarkıcı Bulut Duman’a çocuğun cinsel istismarına azmettirme suçundan dava 

İstanbul Kadıköy’de evlat edindiği 2 yaşındaki çocuğuna başka bir erkek tarafından cinsel istismarda bulunulması için azmettirdiği iddia edilen şarkıcı Bulut Duman hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede Duman’ın suçu işlediğine dair yeterli şüphe oluştuğu öne sürüldü.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede şüpheli Bulut Duman’ın Kadıköy’deki adresinde A.Ü. isimli erkek ile 7 Kasım 2020’de cinsel birliktelik yaşadığı ve A.Ü.’nün ifadesine göre Duman’ın kendisine çocuğa cinsel istismarda bulunmasını azmettirdiği yönündeki iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İddianamede 2 yaşındaki mağdur çocuğun şüpheli Bulut Duman’ın çocuğu olduğu vurgulandı. A.Ü.’nün ifadesine göre şüpheli Bulut Duman’ın A.Ü.’ye “Bende yeni bir fetiş var” diyerek “Bu durumu seninle yaşamak istiyorum” dediği öne sürüldü.

“BEN ÇOCUK GELİŞİMCİYİM” DEDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

A.Ü.’nün Duman’ın isteğini kabul etmediği öne sürülen iddianamede, Duman’ın A.Ü.’ye “Ben zaten çocuk gelişimciyim. Bebekler 15 aylıkken böyle bir durumu anlamazlar” şeklinde konuştuğu iddia edildi.

ÜZERİNE ATILI SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Şüpheli Duman’ın ifadesine de yer verilen iddianamede, şüphelinin üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği belirtildi. İddianamede “Dosya içerisinde yer alan ifadeler ve sair tutanaklar birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli şüphe oluştuğu” şeklinde değerlendirme yapıldı.

27 YILDAN AZ OLMAMAK ŞARTIYLA HAPSİ İSTENDİ

İddianamede tutuksuz şüpheli Duman’ın “Çocuğun cinsel istismarına azmettirme” suçundan 27 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezasına cezalandırılması talep edildi. Tutuksuz şüpheli Duman, önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

SİLAHLI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIMIŞTI

Bulut Duman suç tarihinden 9 gün sonra olan 16 Kasım 2020’de sokakta silahlı saldırıya uğramış ve bacağından yaralanmıştı. Duman’ın silahlı saldırıya uğradığı o anlar güvenlik kamerasına yansımıştı.

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