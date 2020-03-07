Saros Dayanışma Gönüllüleri Komisyonu açıkladı: ‘ÇED iptal’ davası kazanıldı!

Saros Dayanışma Gönüllüleri Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, yeni bir ÇED raporunun istenmediği ifade edilerek “Saros’umuza bir daha dokunmasınlar” denildi.

Komisyonun açıklaması şu şekilde:

* Saros körfezine yapılacak kıyımı durdurmak için tüm yaşam savunucuları ve doğa severlerle birlikte bu güne kadar dayanışma içinde verdiğimiz mücadelede ve davamızda geldiğimiz durumu sizlerle paylaşacağız.

* Bölge halkının itirazlarına rağmen, Sazlıdere ve Gökçetepe köyleri arasına yapılması planlanan, (FSRU) Likit doğalgaz taşıma ve yükleme limanı ve boru hattı projesine ÇED Olumlu kararı veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığına karşı 2019 yılında iptal davamızı açmıştık.

* Keşif sonucu hazırlanan Bilirkişi Raporunun açıklanmasından beri, heyacanla beklediğimiz gerekçeli mahkeme kararını Edirne İdare Mahkemesinden almış bulunmaktayız.

* Saros dayanışma gönüllüleri olarak başından beri inandık ve savunduk ki;

* Danıştay 6. Dairesi Başkanlığının verdiği karara göre; Saros kıyıları Kültür ve Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi olarak planlandığından, kıyı kuşağının doğal yapısı ve içerdiği ekolojik çeşitliliğin korunması gerekmektedir. Hukukun üstünlüğü ilkesi gereği, Danıştay kararları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açısından bağlayıcıdır.

* Ama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı elli bin yurttaşın imzaladığı imza kampanyasını görmezden geldiği gibi yüzlerce itiraz dilekçesine de itibar etmemiştir.

* Farklı disiplinlerden on bilirkişinin katıldığı ,1 Kasım 2019 daki keşif de, on bilirkişinin onu da ortak akılla, buraya liman ve boru hattı yapılamaz, ÇED raporu bölgeye verilecek gerçek zararı, tahribatı, etkiyi yansıtmamaktadır demişlerdir.

* Bilirkişi raporunu büyük bir umut ve mutlulukla, mücadelemizde hep en önde olan Sazlıdere köylülerinin, bölge halkının, yaşam savunucusu dostlarımızın, değerli sivil toplum kuruluşlarımızın huzurunda sizlerle paylaşmıştık.

* Edirne İdare Mahkemesinden davamızın olumlu sonuçlanmasını bekliyorduk ve yanılmadık,

* Hukuka ve bilime olan inancımız umudumuz kırılmamıştır. Davamızda haklı olduğumuza dair bölge halkına verdiğimiz umutlar boşa çıkmamıştır. Bir kez daha haklı olmanın gururunu hep birlikte bu kararla yaşıyoruz dostlar,

* Saros’umuzun gözü bir kez daha aydın olsun.

* Edirne İdare Mahkemesinde açtığımız ÇED iptal davamızı kazanmış bulunmaktayız. Bu davamız hakkında verilen karar büyük önem taşımaktadır.

* Ancak Saros FSRU Liman ve Boru Hattı için onaylanan 1/5000 ve 1/1000 lik alt ölçekli planlara yaptığımız itirazlara cevap verilmemiştir.

* Alt ölçekli Planlara karşı dava açma süresi başlamıştır. Keşan kamuoyu ve sivil toplum kuruluşları olarak alt ölçekli planlara karşı hukuksal mücadele vereceğinize yürekten inanıyoruz.

* Saros gönüllülerine, Keşan Kent Konseyine ve tüm bileşenlerine, maddi manevi destek olan tüm doğal yaşam savunucularına, Saros kıyılarında yaşayan tüm yazlıkçılara ve her zaman yanımızda olan Keşan halkına ve bize her seferinde ev sahipliği yapan Sazlıdere köylülerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

* Bu son olsun, halka ve hakka karşı gelmekten Bakanlık vazgeçmelidir.

* Yeni bir ÇED raporu daha istemiyoruz.

* Saros’umuza bir daha dokunmasınlar.

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