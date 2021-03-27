Saros’ta Katarlılar için talan devam ediyor

Türkiye‘nin doğa harikası bölgelerinden birisi olan Saros Körfezi ranta kurban ediliyor. Saros FSRU Gemi İskelesi Projesi ile Katar’dan sıvılaştırılmış doğalgaz alınması planlanıyor. Ancak proje için hem körfez kıyıları talan edilirken, hem de binlerce ağacın kesileceği ifade ediliyor. Bakanlığın verdiği olumlu ÇED raporları Edirne İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi ve 10 farklı disiplinden 10 bilirkişi, hazırladıkları raporda 113 sayfada 14 ayrı uygunsuzluk tespit etti.

DOLAR YEŞİLİ

Konuyu yakından takip eden CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, “Vatandaşlarımız haklı olarak soruyor ‘Buralar için Katarlılar mı savaşmış? Bu topraklarda yatan yüzbinlerce şehit Katarlı mı ki onlar için topraklarımız talan ediliyor?’ AKP sadece dolar yeşilini seviyor. Maviden özgürlüğü çağrıştırdığı için hazzetmiyor. Hukuk ve bilimle de hiç işleri yok” diye konuştu.

Vakıflar ile kıyılar bölge halkından koparılıyor

Saros Körfezi’nin sadece FSRU projesinin tehdidi altında olmadığını söyleyen Okan Gaytancıoğlu, “Son yıllarda AKP’ye yakın vakıflar kıyıları kiralıyor, kıyılar yörede yaşayanlardan koparılıyor. Yanlış yapılaşma nedeniyle yaşanan kıyı erozyonunu çözecek proje 15 yıldır duruyor” dedi.