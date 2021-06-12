Saros’taki talan projesi için yürütmeyi durdurma talebi

Çevreciler, Edirne’nin Keşan ilçesindeki BOTAŞ tarafından Saros Körfezi’ne yapılması planlanan doğalgaz limanı ve kara boru hattı projesine karşı aylardır mücadele veriyor. Saros FSRU Liman inşaatının devam etmesi halinde Saros Körfezi’nde ciddi sorunların meydana gelebileceğine işaret ediliyor. Edirne İdari Mahkemesi Başkanlığı’na, sunulan bilirkişi ek raporu beyanında şöyle denildi:

AYRINTILI VE DENETİME AÇIK BİR RAPOR

– Davamızı aydınlatan bu ek rapor ve ilk rapordaki bilimsel tespitler ile dava konusu imar planlarının, Planlama Hukukuna, Kıyı Kanununa, Kıyı Kanununun Uygulanmasına Yönelik Yönetmeliğe, Saros Körfezi Kültür ve Turizm Geliştirme Bölgesi mevzuatına, Tarım ve Orman mevzuatına, Üst Ölçekli Çevre Düzeni Planlarına aykırılıkları kesin ve bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

– Sayın Mahkemenizin dava konusu Saros FSRU projesinin ÇED Olumlu kararını iptal eden 26/02/2020 tarih ve 2019/943 Esas 2020/270 Karar sayılı kararındaki bilimsel tespitler ve hukuksal hükümler aynen geçerliliğini korumakta olup Sayın Mahkemenizce verilecek hükümde esas alınmalıdır.

– Hali hazırda müvekkillerin tapulu arazilerinde, denizel ortamda ve kıyı alanlarında hafriyat ve inşaat çalışmaları devam ettiğinden dolayı korunması zorunlu olan Saros Körfezi kıyı kuşağı, tarım ve orman alanlarında telafisi imkansız zararlar doğmakta ve bu kamusal ve ekolojik zararların daha fazla artmaması için öncelikle ve ivedilikle sayın Mahkemece Yürütmenin Durdurulması kararı verilmesini talep ediyoruz.

– Marmara Denizi kıyısına kurulan liman ve çeşitli tesislerin gerek inşaat aşamalarında gerekse de işletme faaliyetlerinin ve atıkların deşarj edilmesinin Marmara gibi büyük bir denizi öldürdüğü gerçeğini Sayın Mahkemeniz bu davada değerlendirmelidir. Müsilaj, denizlerin inşaat, hafriyat, liman ve sanayi tesis faaliyetleriyle ve atıklarla kirletilmesinin sonucu meydana gelmektedir.”

KÖRFEZİN ÖLÜMÜ İÇİN VURULAN İLK DARBE OLACAK

Raporda ayrıca, “Saros FSRU projesinin gerçekleşmesi de Saros Körfezinin ölümü için vurulan ilk darbe olacaktır. Bir kaç yıl sonra oluşacak kirlilik nedeniyle Bakanlık Saros Acil Eylem Planı açıklayacağına, Saros Körfezine zarar vereceği kanıtlanmış bu projeyi derhal iptal etmelidir. Marmara Denizinin ve Aliağa Körfezinin bu günkü öldürülmüş hali Saros Körfezinin geleceği olmamak zorundadır” denildi.

ÇED SÜRECİ HUKUKSUZ

“Dava konusu planlamaya konu projenin planlaması da ÇED süreci de hukuksuz olup halkın itirazlarının görmezden gelindiği, bilimsel uyarıların devlet ciddiyetinde yer bulamadığı bir projedir” denilen raporun devamında şöyle denildi:

“Üst ölçekli planlarımız olan Trakya Bölge ÇDP ve Edirne İl ÇDP’de dava konusu alanın deniz yönünde herhangi bir şekilde iskele inşaatına olanak sağlayacak bir kullanıma yer verilmemiştir.

Dava konusu planlar ile Saros FSRU İskelesi ve yardımcı tesisler bölgede bağlantısız ve ilişkisiz bir şekilde tepeden inme karar ile bölgeye konumlanmış bir varlık haline gelmektedir.

Saros FSRU ÇED sürecinde toprak örneği almadan, toprak analizi yapmadan ÇED Raporu düzenlemek görevi ihmal, bu kadar eksik, hatalı ve bilime aykırı bir rapora ÇED Olumlu Kararı vermekte herhalde kamu görevini kötüye kullanmak olarak nitelendirilebilir.”

TESCİL ÇALIŞMALARI HENÜZ TAMAMLANMADI

“Projenin yer seçiminin hatalı yapıldığı” belirtilen raporda, “Saros Körfezi Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi sınırlarını kapsayan alanda doğal sit alanında tescil çalışmalarının henüz tamamlanmamış olması, Saros Körfezi’nde kıyı alanları yönetim planlarının hazırlanmadan bu sürecin tamamlanamayacağı, Projenin şehircilik ilkelerine üst ölçekli çevre düzeni planlarına ve imar kanununa aykırı olduğu bilirkişi raporlarıyla sabittir.” Davacı müvekkiller ve Saros Körfezinde yaşayan, tarım yapan halk artık Saros’a adalet bekliyor. Çünkü bu aşamada halk sadece hukukun üstünlüğüne inanıyor ve bağımsız yargıya güveniyor. FSRU projesinin hukuksuz imar planlarının acilen yürütmelerinin durdurulmasını talep ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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