Sarp Apak: “Jet Sosyete televizyona dönüyor”

Sabah saatlerinde geldiği AVM’de yakın dostlarıyla bir araya gelen Sarp Apak, basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruları yanıtladı. Apak, “Yeni bir televizyon projesinde yer alacak mısınız” sorusuna “Jet Sosyete tekrar televizyona dönüyor. Bu sene hem internette, hem de Star TV’de izleyicimiz ile buluşacağız. internetteki iki bölümü birleştirip televizyona bir bölüm olarak yansıtılacak” dedi.

“ÇOK HAKLI BİR ŞEY SÖYLEMİŞ”



Geçtiğimiz günlerde Elçin Sangu’nun yaptığı ‘Biz pahalı ameleleriz’ açıklamasına destek veren Apak, “Çok haklı bir şey söylemiş, yıllardır böyle uzun sürelerden kafamızı kaşıyacak vaktimiz olmuyordu. İnternet dizileri bu yüzden çok iyi, ben çok memnunum” açıklamasında bulundu.