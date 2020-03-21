Sarper Çetinkaya: Futbolcuların vüdudu 4 haftada dejenere olur

SPORCU sakatlıkları konusunda Türkiye’nin önde gelen isimlerinden biri olan Sarper Çetinkaya, Türkiye’deki erteleme sürecini SÖZCÜ’ye değerlendirdi. Her şeyden önce futbolcuların kendilerini iyi tanıdığını ve evde uymaları gereken kuralları bildiklerini söyleyen Çetinkaya şu ifadeleri kullandı:

“Sporcular önce virüsle kontağını azaltacak. Kendini izole edecek. Zaten yemesini içmesini biliyor. Bilmeyen profesyonel olarak zaten bu işi yapamaz. Yağlanmamak, kilo almamak için aburcubur yemeyecek, gazlı içecek tüketmeyecek.”

‘ORMANDA KOŞULUR’

“ÇOĞUNUN evinde zaten alet vardır. Bisiklet, koşu bandı gibi. Salona gitmeyecek, evinde çalışacak. Diyelim ki takvim belirlendi. Örneğin ‘Mayısta lig başlıyor’ denilecek. O zaman kondisyon açığını kapatmak için 1-2 hafta çalışılacak. Yükleme dozunu boşluğa göre ayarlıyorsun. Ortam sakinleştikten, ateş biraz dindikten sonra ormanda koşarsın, büyük alanda 2-3 kişi temassız çalışırsın. Ligler geç biterse önümüzdeki sezon da sarkar. Ligler ağustosta değil de eylülde başlar. Futbolcuların vücudu 4 haftada dejenere olur. Ama çabuk toparlanır.”