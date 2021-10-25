Saruhan Oluç ‘Her evde 2-3 telefon var’ diyen AKP’li ismi önce tiye aldı, sonra yerden yere vurdu!

HDP Grupbaşkanvekili Saruhan Oluç TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bir muhabirin AKP Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'ün 'Ekonomi iyi her evde 2-3 tane telefon var' sözlerini nasıl yorumluyorsunuz sözleri üzerine Oluç çok sert tepki verdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join
#saruhanoluç #vedatdemiröz #receptayyiperdoğan #dolar #merkezbankası #ekonomi #döviz #haber #gündem #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Saruhan Oluç ‘Her evde 2-3 telefon var’ diyen AKP’li ismi önce tiye...