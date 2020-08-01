Saruhan Oluç’tan efsane konuşma: Tüm yurttaşlara çağrı yapıyorum SUSMAYIN!

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, iktidar ittifakının “toplumsal muhalefetin sesinin kesilmesine” karar verdiğini belirterek, “Saray kendini korumak için bu teklifi getiriyor. İktidar hukuksuz geçmişini silmek istiyor. Para kasalarının sıfırlanması gibi geçmişteki hukuksuzluklar sıfırlanacak. Bu bir sansür yasasıdır. Geçmişi silmek ve yarını kontrol altına almak için bu adım sonuç vermez. Her şey kayıt altında” dedi.