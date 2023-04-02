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2 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineŞaşırtan cevap! "Beynimde sıkıntılar var onun için Erdoğan!"

Şaşırtan cevap! “Beynimde sıkıntılar var onun için Erdoğan!”

Alaturka Online
Alaturka Online

Şaşırtan cevap! “Beynimde sıkıntılar var onun için Erdoğan!”

Alaturka Online
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Alaturka Online
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Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

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