Şaşırtan görüntü! Geceleri köpürüyor!

Erzurum’daki Oltu Çayı’nın geceleri köpürmesi ve çevreye pis koku yayması endişeye neden oldu. Çaydaki balıkların da ölmeye başladığını belirten mahalleli, soruna çözüm bulunmasını istedi.

KİMYASAL ATIK ŞÜPHESİ

Mahalle sakinlerinden Temel Vural, çayın ilk kez böyle köpürdüğüne şahit olduklarını belirterek, “Acaba gecenin karanlığından yararlanıp kimyasal atık mı atılıyor, yoksa başka bir şey mi var merak ediyoruz” dedi.

Beycan Onat ise “Muhtemelen atık su bırakılmış. Çayın köpürmesinden dolayı balık ölümleri de yaşanıyor. Oltu Çayı geçen yıl da böyle akmış ve balık ölümleri olmuştu” dedi. (DHA)