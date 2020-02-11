Şaşırtan itiraf: ‘Yüksek Hızlı Tren indirimleri adaletsizdi’

TCDD’nin 10 yıldır sürdürdüğü uygulamaya ‘Adaletsiz” demesi şaşırttı. TCDD aylık abonman biletler ve internet üzerinden satışlarda uyguladığı indirimleri kaldırmış ve bu durum da biletlere zam olarak yansımıştı. Eskişehir-Ankara hattında aylık abonman ücreti 424 TL’den 960 TL’ye yükselirken, Ankara-İstanbul 2 bin 100’den 3 bin 847 TL’ye çıkmıştı.

CİMER’e zam konusunda yapılan şikayetlere cevap veren TCDD yönetimi, ‘’2009 yılında hizmete girmesinin ardından YHT’yi vatandaşlarımız ile tanıştırmak, sevdirmek ve seyahat alışkanlığı kazandırmak için uygulamaya konulan ve yüzde 77’ye kadar değişik oranlarda olan indirimler, güncel fiyatlara göre yeniden düzenlenip, normal ücretlerle abonman ücretleri arasındaki adaletsiz farklar objektif ve rasyonel orana çekilmiştir” dedi. YHT zammına ilk günden bu yana karşı çıkan ve kamuoyu oluşturan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Adalet zamla mı sağlanır? Kamu hizmetine yüzde 238’lere varan zam nasıl objektif olabilir? Yapılması gereken bu zamları geri almaktır” dedi.