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29 Mart 2023
AnasayfaAlaturka OnlineŞaşırtan seçim anketi! "Türkiye Komünist Partisi'ne oy vereceğim!"

Şaşırtan seçim anketi! “Türkiye Komünist Partisi’ne oy vereceğim!”

Alaturka Online
Alaturka Online

Şaşırtan seçim anketi! “Türkiye Komünist Partisi’ne oy vereceğim!”

Alaturka Online
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