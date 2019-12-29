Şaşkına çeviren olay: Boyacının merdivenini ittirdi, ölümden döndü

Güney Amerika ülkesi Peru’nun başkenti Lima’da yürekleri ağızlara getiren bir olay yaşandı… Lima’nın San Martin de Porres bölgesinde bir binanın dış cephesini boyayan bir adamın duvara tırmanabilmek için kaldırıma yerleştirdiği merdiven yoldan geçenlerin tepkisini çekti.

Öyle ki tekerlekli sandalye kullanan bir mahalle sakini merdivenin yolunu engellemesinden öfkelendi. 3 katlı binanın en tepesinde bulunan adama bağıran engelli şahıs daha sonra öfkesini alamayarak merdiveni sallamaya başladı.

“AGRESİF VE TERS BİRİ”

Yaklaşık 9 metrelik yükseklikte bulunan adam merdivenin sallanmasıyla birlikte dengesini kaybetti. Yukarıdan büyük bir hızla düşen adam, kısa bir süre sonra toparlanarak ayağa kalktı. Bu görüntüler sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Yerel basın 46 yaşındaki boyacının isminin Francisco Fernandez Sanchez olduğunu açıklarken, merdiveni sallayan şahsın bulunması için soruşturma başlatıldı. Sanchez’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yerel basına konuşan görgü tanıkları ise tekerlekli sandalye kullanan şahsın bölge esnafı tarafından tanındığını ve bu şahsın etrafına karşı çok agresif ve ters bir tutum içinde olduğunu söyledi.