Satın aldığı iş yerinde bir kiloya yakın altın buldu

Karaman’da pazarlarda kumaş vb. ürünler satan Mehmet Büyükelhan, iş yeri açmak için Semerciler Sokağında uzun süre kapalı kalan bir dükkânın mülkiyetini satın aldı. Dükkânın içinde tadilat yaptırmak isteyen Büyükelhan, temizlik yaparken bir torbanın içerisinde bulduğu yaklaşık bir kilo altını sahibine teslim etti.

Müslüm EVCİ

Karaman’da pazarlarda kumaş vb. ürünler satan Mehmet Büyükelhan, kısa süre önce iş yeri açmaya karar verdi. Karaman merkezdeki Semerciler Sokağı’nda uzun süre kapalı kalan bir dükkânın mülkiyetini satın alan Büyükelhan, iş yerinde temizlik yaparken bir torba buldu.

Torbayı açan Mehmet Büyükelhan, torbanın içerisinde yaklaşık 1 kiloya yakın olduğunu gördü. Bunun üzerine Büyükelan, dükkânın satın aldığı kişinin damadı Sadi Kiriş’i arayarak semt pazarında altınları kendisine teslim etti.

“BOĞAZIMDAN HARAM LOKMA GEÇMEDİ”

Büyükelhan, gazetecilere yaptığı açıklamada senelerdir pazarlarda seyyar manifaturacı olarak satış yaptığını, bir işyeri açmak için birikimleriyle dükkân satın aldığını söyledi.

Karaman’ın en eski manifaturacılarından olan fakat yaşlandığı için işyerini kapatan meslek büyüğünden dükkânını satın aldığını ifade eden Büyükelhan şunları kaydetti:

“İşyeri uzun süredir kapalıydı. Satılık olduğunu duydum satın aldım. Tadilata başlamadan önce temizlik yaparken bir torba buldum. Torbanın içinde bir kiloya yakın altın vardı. Amca bu altınları biriktirmiş ve zamanla unutmuş. Hemen amcanın damadını aradım ve altınları teslim ettim. Benim boğazımdan haram lokma geçmedi. Allah da nasip etmesin. Ben huzurluyum.”

“ALTINDAN HABERİMİZ YOKTU”

Altınları teslim alan Sadi Kiriş’de kayınbabasının artık yaşlandığını belirterek, “Bizim böyle bir altından haberimiz yoktu. Kendisi yaşlanınca işyerini kapattı. Sonra satmaya karar verdi ve sattı. Ben ailem adına dürüstlük gösterdiği için Büyükelhan’a teşekkür ediyorum” dedi.

“BU DAVRANIŞ GERÇEK BİR AHİ DAVRANIŞIDIR”

Karaman Tuhafiyeciler, Züccaciyeciler, Hırdavatçılar, İnşaat Malzemeleri, Çeşitli Malların Ticareti ve Seyyarları Esnaf Odası Başkanı Adem Ülküseven de, oda üyesi olan Büyükelhan’la gurur duyduğunu vurgulayarak, “Bana telefon açtı. Durumu anlattı. Hemen pazara gelerek altınları sahibine teslim ettik. Bir kiloya yakın altın vardı. Bu davranış gerçek bir esnaf, gerçek bir ahi davranışıdır. Kendisine esnaf arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.