Satranç tutkunları online turnuvada “şah-mat” mücadelesi veriyor

İSTANBUL (AA) – ZEYNEP RAKİPOĞLU – Türkiye Satranç Federasyonunun (TSF) başlattığı "Evde Kal Satranç ile Kal" kampanyası kapsamında Sultanbeyli Kaymakamlığınca düzenlenen Sultanbeyli Şampiyonlar Ligi Online Satranç Turnuvası, yüzlerce satranç tutkununu buluşturuyor.

Sultanbeyli Kaymakamlığı öncülüğünde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile TSF İlçe Temsilciği'nin iş birliği ve Sultanbeyli Genç İş Adamları Derneği sponsorluğunda düzenlenen Sultanbeyli Şampiyonlar Ligi'ne, her gün yüzlerce satranç sporcusu katılıyor.

Satrançseverler, her akşam 19.00'da @tcsultanbeyli, @TsfSultanbeyli ve @SultanbeyliGSIM Twitter hesaplarında paylaşılan linkten kayıt yaptırarak, 20.00-21.00 saatleri arasında "Sultanbeyli ile Turnuva Vakti" sloganıyla "lishess.org" üzerinden düzenlenen online turnuvada yarışabiliyor.

Turnuvada ilk 3'e giren sporculara kupa, ilk 10'a giren sporculara madalya, Sultanbeyli'de yaşayan başarılı ilk sporcuya ise madalya ödülleri veriliyor.

Türkiye'nin dört bir tarafından her yaştan bireyin ücretsiz katılabildiği turnuva, evde kalmanın spora engel olmadığını gösteriyor.

– "Evde kalmak spora engel değil"

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk ödüllü online satranç turnuvasını başlattıklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünyayla birlikte Türkiye'nin de zor günlerden geçtiği bu süreçte yetkililerin "Evde kal" çağrısının spora engel olmadığını düşündüklerini dile getiren Kubilay, TSF'nin başlattığı "Evde Kal Satranç ile Kal" kampanyasına Sultanbeyli olarak ilk iştirak eden ilçelerden biri olduklarını belirtti.

Sultanbeyli olarak birçok alanda olduğu gibi satranç sporunda da çok aktif olduklarını ifade eden Kubilay, "Türkiye'nin en çok turnuva düzenleyen ilçelerinden biriyiz. Açtığımız kurslarla birlikte önemli bir satranç sporcusu kitlesine sahibiz." dedi.

Kubilay, daha önce de "İstanbul Anadolu Yakası Okullar Arası Satranç Turnuvası" gibi önemli bir organizasyona, Türkiye rekoru bir katılımla ev sahipliği yaptıklarını kaydetti.

– "Gençler sosyalleşme ihtiyaçlarını giderecekler"

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 salgınından korunmak için evde kalınması ve çok mecbur kalınmadıkça dışarıya çıkılmaması yönündeki tavsiyesi üzerine gençlerin bugünlerde faydalı zaman geçirmelerini amaçladıklarını dile getiren Kubilay, şöyle devam etti:

"Online Satranç Turnuvası ile gençlerimiz sosyalleşme ihtiyaçlarını, Türkiye'nin her yerinden ve her yaştan bireylerle centilmenlik içerisinde gidereceklerdir. Turnuvaya katılanlar rekabete ve centilmenliğe dayalı bir ortamda, büyük bir heyecan içerisinde stratejik düşünme tarzlarını geliştirmektedirler."

– Ödüller sporcuların evlerine götürülüyor

Sultanbeyli Kaymakamı Kubilay, turnuvaya Türkiye'nin dört bir yanından çok sayıda kişinin katıldığına işaret ederek, "20 Mart'ta başlayan turnuvamıza bugüne kadar 1000'i aşkın oyuncu katıldı ve her geçen gün katılım artıyor. Her gün ayrı bir turnuva yapılarak günün şampiyonları online yayınlanıyor. Ödülünü kazanan oyuncularımıza madalya ve kupaları evlerine gönderiliyor. Çok yakın bir zamanda para ödülü de vermeye başlayacağız." diye konuştu.

Turnuvaya ilginin her geçen gün arttığını ve katılımcıların turnuvanın uzun süre devam etmesi talebinde bulunduğunu aktaran Kubilay, sözlerini, "Evde kalınması gereken bir süreçte vatandaşlarımızın satrançla vakitlerini geçirmeleri, bizi mutlu etmektedir. Tüm satrançseverleri turnuvamıza davet ediyorum." diyerek tamamladı.