Sattıkları araçları silah zoruyla geri alan çeteye operasyon

Operasyon, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri, bazı iş adamlarına araç satışı için zorla senet imzalattıkları iddia edilen bir suç örgütünü belirledi. Ağırlıklı olarak Kadıköy’de çok sayıda eyleme karışan suç örgütünün elebaşının B.A. olduğu anlaşıldı. Teknik ve fiziki takip çalışmaları sonrası B.A.’nın 8 adamı tespit edildi.

ARAÇ SATIŞI VE SİLAHLI TEHDİT

Yapılan çalışmada çete üyelerinin araç alım satım işi yaptıkları, senetle araç sattıkları bazı kişilerden zaman içerisinde paraları tahsil ettikleri, ancak senetleri başka bir çete üyesine verdikleri belirtildi. Aracı alan kişinin borcunu ödemesine karşın, senetleri alan çete üyesinin araç sahibine giderek “Ya senetleri ödersin ya da aracını bana verirsin” diye silah tehtidinde bulundukları öne sürüldü.

DOKUZ GÖZALTI

Polis ekipleri, şebekenin mağdur ettiği 8 kişiyi tespit ederken, araştırmaların tamamlanmasının ardından bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskında, şebeke elebaşının da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 1 pompalı tüfek, 121 mermi ve farklı kişilere ait 71 senet ele geçirildi.

HAVAYA ATEŞ ETME ANI KAMERALARA YANSIDI

Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Şüphelilerden birinin silah merakı olduğu ve kurduğu bir atölyede el yapımı tabanca imal ettiği kaydedildi. Yaralama olaylarına da karıştığı iddia edilen şüphelinin havaya ateş etme görüntüleri ortaya çıktı.

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