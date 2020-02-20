“Savaş çığırtkanlığı yapılırken İş Bankası projesi devreye girdi” – 18 Dakika (20 Şubat 2020)

Yazan:
Alaturka Online
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Prof. Dr. Emre Kongar ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 18 DAKİKA’da, İdlib’de yaşanan gelişmeleri büyüteç altına aldı. Türkiye’nin İdlib’de neden güç bulundurduğunu sorgulayan Kongar ve Yanardağ, süreçte AKP’nin iç politikadaki hamlelerini de masaya yatırdı. 18 DAKİKA’da, İdlib sorununun dünü ve bundan sonra olabilecekler de değerlendirildi. Tele1'e destek olmak için:
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