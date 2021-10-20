Savaş mı “mış” gibi mi?





İktidar açısından bakarsanız Türkiye dört b.ir yandan saldırı altında. Maddi görüntü de böyle. Ancak burada sorulması gereken çok önemli bir soru var; 2neden" Evet "neden bize yönelik bu kadar çok şey oluyor? Bunun cevabı basit aslında. Bu iktidar yüzünden. Kötü yönetiyorlar, hırslarına yeniliyorlar, para her şeyden önemli onlar için. Çok sık ve ağır hatalar yapıyorlar, tüm bunları da mağduriyet edebiyatıyla bastırıp üste çıkmaya çalışıyorlar. Şimdi de Suriye'de savaş peşineler. Amerika ve Rusya ile gizli görüşüp izin istiyorlar. Bu sohbetimde son günlerin çok yakın tehlikelerine dikkat çekmeye çalışıyorum Sizler için hiçbir kanalda göremeyeceğiniz çok daha fazla içerik üretmek için çabalıyorum. Bu yolculukta siz de varım diyorsanız linke tıklayarak katılabilirsiniz.:

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