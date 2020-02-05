Savaş Satış kimdir? Savaş Satış nereli ve kaç yaşında?

Savaş Satış, 1989 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Ertuğrul 1980 isimli sinema filmi ile geçen Savaş Satış hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Savaş Satış nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Blue TV ekranlarında yayınlanmakta olan Sıfır Bir Adana dizisinde Savaş karakterini canlandıran Savaş Satış hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Savaş Satış kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

SAVAŞ SATIŞ KİMDİR?

Savaş Satış, 3 Mart 1989 tarihinde İzmit Kocaeli’de dünyaya gelmiştir. Eğitimini Çukurova Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamış, aynı zamanda Çukurova Üniversitesi Drama Topluluğu’nda 5 yıl uygulamalı tiyatro eğitimi almıştır.

2015 yılında Keşanlı Ali Destanı isimli oyunda En İyi Erkek Oyuncu Komedi Ödülü’nün sahibi olmuştur. Profesyonel oyunculuk eğitimi aldıktan sonra reklam filmi, sinema oyunculuğu yaptı. Senaryo yazarlığı eğitimi de alan oyuncu en son Ertuğrul 1980 adlı sinema filminde oynayan Savaş Satış, şimdilerde, BLUE TV ekranlarında yayınlanmakta olan Sıfır Bir Adana dizisinde Savaş karakterine hayat vermektedir. Savaş Satış, 1.75 metre boyunda, 79 kilo ve Balık burcudur.

Savaş Satış’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2016-2020 – Sıfır Bir Adana (Savaş) (TV Dizisi)

2015 – Ertuğrul 1980 (Sinema Filmi)