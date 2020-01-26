Savaşçı 91. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Savaşçı 90. bölüm izle

Savaşçı 90. son bölümüyle FOX TV’de yayınlandı. Başrollerinde Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu ve Müjde Uzman’ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Kılıç Timi Türkmenler için savaşıyor. Kopuz Albay ve Kılıç Timi, Markus’un yaşadığından habersiz, karargâha dönmek için yola çıkarlar. Savaşçı 91. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Savaşçı 90. bölüm izleme linki…

Savaşçı dizisinin son bölümünde; Markus, yaptığı yeni bir hamleyle timi tuzağa çekmeye çalışır. Türkmenler’i köylerinden sürmeye çalışan bir grup teröriste gerekli desteği sağlar. Köye büyük bir saldırının olduğunu öğrenen Kopuz Albay ve Yüzbaşı Kağan, bunun tuzak olduğunu tahmin etseler de her şeyi göze alırlar ve Türkmenler’i kurtarmak için hemen harekete geçerler.

SAVAŞÇI 91. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

SAVAŞÇI 90. SON BÖLÜM İZLE

Kopuz Albay’ın bu defa köye saldıran teröristler ve onlara destek sağlayan güçler için çok özel bir planı vardır. Markus evinde büyük bir heyecanla saldırıdan gelecek haberi beklerken, Kopuz Albay ve Kılıç Timi, Türkmen Köyü’nü sonuna kadar savunacaktır…

Simon’un adamı Yüzbaşı Haydar’ı öldürmek için silahını doğrulturken, Yüzbaşı Kağan’ın Yörük’ü kurtarmak için tek bir şansı vardır. Kağan’ın açtığı ateşle, terör kampında ortalık karışsa da, Simon’un beklenmedik hamlesi, işleri daha da içinden çıkılmaz bir duruma getirir. Gelen haberlerle çılgına dönen Kutalmış Paşa ise karargahı alarma geçirir. Askerlerini ne pahasına olursa olsun kurtaracaktır.

Diğer taraftan Yüzbaşı Kağan’ın da Simon’un peşini bırakmaya hiç niyeti yoktur. Simon’u durdurmak için hemen yeni planını devreye sokarken, Kılıç Timi’nin diğer üyeleri de ona destek olmak için canını ortaya koymaya hazırdır…