Savaşçı 92. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Savaşçı 91. son bölüm izle

Savaşçı dizisinin bu akşam 91. bölümü ekranlara geldi. Sevilen dizinin son bölümünde; Türkmen köyüne saldıran teröristlere, yardım ve yataklık eden güvenlik şirketi elemanları, Kopuz Albay ve Kılıç Timi tarafından ele geçirilmiştir. Yaşanan büyük gerilime rağmen, Kopuz Albay’ın suçluları bırakmaya hiç niyeti yoktur. İşte Savaşçı 92. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı.

FOX ekranlarının beğeniyle izlenen dizisi Savaşçı’nın 91. bölümü bu akşam yayınlandı. Kadrosunda Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu gibi isimlerin yer aldığı Savaşçı dizisinin son bölümünde; Markus’u yakalamaya kararlı olan Kopuz Albay, yaptığı plan doğrultusunda Çiğdem Teğmen’i ve Seyfi’yi harekete geçirir. Bu arada Markus da boş durmaz, yeni hamlesi için hazırlıklara başlar. Ancak Markus’un peşinde olan Çiğdem Teğmen’in bir ayrıntıyı fark etmesi olayların seyrini değiştirir. İşte Savaşçı 92. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı.

SAVAŞÇI 92. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

SAVAŞÇI SON BÖLÜM FRAGMANI

SAVAŞÇI 91. BÖLÜM İZLE

SAVAŞÇI 91. BÖLÜM ÖZETİ

Türkmen köyüne saldıran teröristlere, yardım ve yataklık eden güvenlik şirketi elemanları, Kopuz Albay ve Kılıç Timi tarafından ele geçirilmiştir. Yaşanan büyük gerilime rağmen, Kopuz Albay’ın suçluları bırakmaya hiç niyeti yoktur…

Markus’u yakalamaya kararlı olan Kopuz Albay, yaptığı plan doğrultusunda Çiğdem Teğmen’i ve Seyfi’yi harekete geçirir. Bu arada Markus da boş durmaz, yeni hamlesi için hazırlıklara başlar. Ancak Markus’un peşinde olan Çiğdem Teğmen’in bir ayrıntıyı fark etmesi olayların seyrini değiştirir. Markus amacına ulaşmak için harekete geçerken, Kopuz Albay da Çiğdem’den aldığı istihbaratla Kılıç Timi’ni acil operasyona çıkarır… Fakat Kılıç Timi zamana karşı yarışırken Markus’u durdurmak kolay olmayacaktır…