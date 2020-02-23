Savaşçı 95. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Savaşçı 94. son bölüm izle…

Savaşçı’nın 94. bölümü bu gece yayınlandı. Son bölümde Ali Başçavuş ve Selçuk Astsubay’ı kaçıran Merlin, Kopuz Albay’a hayatının en zor seçimini yaptırmıştır. Kopuz Albay Merlin’e Ali Başçavuş’un adını verirken, Yüzbaşı Kağan da sürpriz planını devreye sokar. Peki son bölümün ardından 95. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Savaşçı’nın heyecan dolu 94. bölümü ekranlara geldi. Yayınlanan 94. bölümde Merlin zaman kaybetmeden, yeni hamlesi için bölgede provakasyon çalışmalarına başlar. Gözüne bir Türk Askeri Üssü’nü kestiren Merlin, Türk Askerleri’yle bölge halkını karşı karşıya getirir. Ancak Yüzbaşı Kağan olayların büyümemesi için elinden geleni yapsa da bölge halkının üsse saldırma girişimi, gerginliği daha da tırmandıracaktır. Peki Savaşçı 95. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SAVAŞÇI 95. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Savaşçı 95. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı fragman yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki link üzerinden izlenebilir olacak.

SAVAŞÇI SON BÖLÜM FRAGMANI

SAVAŞÇI 93. SON BÖLÜM İZLE

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kopuz Albay gelen bir istihbarat doğrultusunda Ali ve Selçuk Astsubaylar’ı gizli bir göreve gönderirken, gelişecek beklenmedik olaylarla, hayatının en büyük sınavını vereceğinden habersizdir.