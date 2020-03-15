Savaşçı 97. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Savaşçı 96. son bölüm izle)

Savaşçı dizisi 96. bölümüyle bu akşam yayınlandı. Dizinin son bölümünde; Yüzbaşı Haydar’ın Türk Üssü’nden uzaklaştırdığı bomba yüklü araç infilak ederken, Kılıç Timi Yörük Haydar’ın akibetini merak ediyordur. İşte Savaşçı 97. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.
FOX ekranlarında her pazar yayınlanan ve beğeniyle takip edilen Savaşçı dizisinin bu hafta 96. bölümü yayınlandı. Savaşçı’nın son bölümünde, Kopuz Albay ve Kutalmış Paşa karargahta, büyük bir tedirginlikle timden gelecek haberi beklerken, Kılıç Timi her şeyden habersiz kendileri için hazırlanmış tuzağa adım adım yaklaşmaktadır. İşte Savaşçı 97. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı.
SAVAŞÇI 97. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Tim, dört koldan operasyonda! Haftaya yeni bölümümüzde görüşmek üzere. #onursavaşı pic.twitter.com/n8z2K121R8
— Savaşçı (@savascifox) March 15, 2020
SAVAŞÇI 96. BÖLÜM ÖZETİ
Savaşçı’da gerilimin dozu artıyor!
Yüzbaşı Haydar’ın Türk Üssü’nden uzaklaştırdığı bomba yüklü araç infilak ederken, Kılıç Timi Yörük Haydar’ın akibetini merak ediyordur. Bu arada karargaha gelen, kaynağı belli olmayan bir istihbarat herkesi şaşkına çevirir.
Hemen harekete geçen Kılıç Timi, Kopuz Albay’ın yaptığı plan doğrultusunda ikiye bölünür. Ancak gelişen ilginç olaylar, kafaları daha da karıştırır. Kopuz Albay ve Kutalmış Paşa karargahta, büyük bir tedirginlikle timden gelecek haberi beklerken, Kılıç Timi her şeyden habersiz kendileri için hazırlanmış tuzağa adım adım yaklaşmaktadır…
Son güncelleme: 00:28 – 16.03.2020