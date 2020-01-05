Savaşçı yeni bölüm ne zaman? Savaşçı bu akşam yayın akışında neden yok?

Savaşçı dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. FOX TV yayın akışında bu akşam Savaşçı dizisi yerine sinema filmi yer alıyor. Peki Savaşçı bu akşam ne den yok, yeni bölüm ne zaman?

Kanalların reklam anlaşmaları sebebiyle birçok dizi bu hafta yayınlanmıyor. Bunlardan biri de FOX TV’nin dizisi Savaşçı.

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Televizyon kanallarının yeni yıl arası vermesi nedeniyle Savaşçı dizisini yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Savaşçı dizisinin yeni bölüm tarihi henüz belli olmasa da 12 Ocak pazar akşamı izleyiciyle buluşması bekleniyor.