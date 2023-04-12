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12 Nisan 2023
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Savcı, “diktatör” davasında Canan Kaftancıoğlu’nun beraatini istedi

Alaturka Online
Alaturka Online

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Canan Kaftancıoğlu’nun avukatı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı katıldı.  Kaftancıoğlu’nun avukatı söz alarak, Müvekkilimiz seçim çalışmaları nedeniyle duruşmaya katılamamıştır. Bu duruşma karar verilmeyecek olursa mazeretli sayılmasını talep ederiz. Bir sonraki duruşmada kendisini hazır edeceğiz” dedi.

Cumhuriyet savcısı, duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Bir toplantıda Canan Kaftancıoğlu’nun yapmış olduğu konuşmadaki söyleminin, Türk Dil Kurumu’nca kelime anlamı olarak “Bütün siyasi yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse” şeklinde tanımlandığını belirtti. Emsal Yargıtay kararlarının da olduğunu belirten savcı, Kaftancıoğlu’nun beraatini istedi.

ERDOĞAN’IN AVUKATI SÜRE İSTEDİ 

Şikayetlerinin devam ettiğini mütalaaya katılmadıklarını belirten Erdoğan’ın avukatı savunma yapmak için süre talep etti.

Mahkeme, Kaftancıoğlu’nun mazeretini kabul ederek hazır bulunduğunda savunmasının alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

DHA

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