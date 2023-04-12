Savcı otobüste tartıştığı gazeteciyi evinden aldırdı

Trabzon’da 1 Nisan günü ‘şaka’ gibi bir olay yaşandı. Halk otobüsünde ‘ilerleme’ tartışması yüzünden bir gazeteci ile savcı arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Ali K.Y isimli gazeteci, tanımadığı Savcı Orhan Ö’ye arkaya doğru ilerlemesini söyleyince “Sen muavin misin?” diye tepki gördü.

İkili arasında tartışma çıkınca Savcı “Seni evinden aldırırım” dedi ve polis tarafından gözaltına alınan gazeteci çıkarıldığı savcılık tarafından serbest bırakıldı.

‘SEN MUAVİN MİSİN’

1 Nisan 2023 tarihinde halk otobüsünde ilginç bir olay yaşandı. Beşirli – Kanuni hattında çalışan otobüse Gülbahatun Mahallesinde Ali K.Y. adlı gazeteci bindi. Gazeteci, dolu olan otobüsteki yolculara boşluklara doğru ilerlemesini istedi.

Otobüs içerisinde bulunan ve sonradan savcı olduğunu belirten Orhan Ö., kendisini uyaran gazeteciye “Sen muavin misin?” karşılığını verdi. İkili arasında tartışma çıktı. Otobüs bir süre sonra Hacıkasım Mahallesinde durdu. Savcı ve gazeteci otobüsten indi. O.Ö. adlı savcı olduğunu belirterek, “Seni, evinden aldırırım” dedi.

SAVCI ŞİKAYETÇİ OLDU

Halk otobüsünde hakarete uğradığını belirten Savcı Orhan Ö., “Otobüste ayakta seyahat ettiğim sırada bir kişi bana sert bakarak ‘Arkaya geçsene’ dedi. Gözlerini bana diken şahsa ‘Muavin misin’ dedim. Bunun üzerine şahıs bana hakaret etti. Ardından otobüs Hacı Kasım mahallesinde durdu.

Arka kapıdan indim. Açık olan orta kapıya gelerek şahsa neden hakaret ettiğini sordum. Savcı olduğumu ve şikayetçi olacağımı söyledim. İsmini sordum, söyledi. Sonra ‘Şikayetçi olmazsan şerefsizsin’ diyerek hakaret etti. Daha sonra otobüs şoföründen otobüsün kamerası olup olmadığını sordum ve polisi aradım. Bana hareket eden kişiden şikayetçiyim” dedi.

İLERLEMESİNİ İSTEDİM

Bir süre sonra polis tarafından aranan A.Y. karakola çağrıldı. A.Y hakkındaki suçlamaları reddetti ve “Otobüs kalabalıktı. Öğrenci görünümlü iki kişiden ilerlemesi istedim. Bu sıra hakkımda şikayetçi olan kişi, ‘Sen muavin misin’ dedi. Bende, ‘İşine bak, ne karışıyorsun. çocuklara söylüyorum’ dedim.

Şahıs daha sonra eşi ve çocukları ile otobüsten indi. Ben de eşi ve çocuklarını görünce eşi ve çocuklarından özür diledim. Bunun üzerine savcı olduğunu ve beni evimden aldıracağını söyledi.

Telefonla konuşurken eşi araya girdi. Daha sonra ben olay yerinden ayrıldım. Kimseye hakaret etmedim” dedi. Polisin gözaltı yaptığı gazeteci çıkarıldığı savcılık tarafından serbest bırakıldı. Bu arada otobüs sürücüsünün de ifadesinin alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.