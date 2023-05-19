65.9 F
Los Angeles
19 Mayıs 2023
AnasayfaHaberlerGündemSavcı Sayan kalp krizi geçirdi

Savcı Sayan kalp krizi geçirdi

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Savcı Sayan’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* 2. Tur seçim çalışmalarına İzmir’de devam eden sayın Savcı Sayan, Aydın kanaat önderleri ile görüşmek üzere ilimize giderken yolda kalp krizi geçirmiş olup, acilen hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştır.

* Savcı beyin tedavisi devam etmektedir. Sevenlerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur…

SAVCI SAYAN KİMDİR?

Savcı Sayan, 1971 yılında Ağrı’nın Tutak ilçesinde dünyaya geldi. 24 çocuklu ailenin 12. çocuğu olan Sayan, ilk okulu doğup büyüdüğü ilçede, orta okulu Muş Malazgirt’te, liseyi ise yine doğup büyüdüğü Ağrı Tutak’ta tamamladı.

Üniversite tahsilini İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde tamamlayan Savcı Sayan, Pedagojik Formasyon alarak eğitimini tamamlamış ve bazı okullarda öğretmenlik yaptı. 1996-2000 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl ve ilçe gençlik kollarında MYK üyeliği gerçekleştirdi.

MECLİS’E GİREMEDİ

Savcı Sayan 2019 seçimlerinde AKP’den Ağrı Belediye Başkanı oldu. 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili Seçimleri’nde AKP İzmir 1. Bölge 6. sıradan milletvekili adayı gösterilen Sayan, Meclis’e giremedi.

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,494BeğenenlerBeğen
16,157TakipçilerTakip Et
3,521TakipçilerTakip Et
7,685TakipçilerTakip Et
31,400AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States