Savcı Sayan kalp krizi geçirdi

Savcı Sayan’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* 2. Tur seçim çalışmalarına İzmir’de devam eden sayın Savcı Sayan, Aydın kanaat önderleri ile görüşmek üzere ilimize giderken yolda kalp krizi geçirmiş olup, acilen hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştır.

* Savcı beyin tedavisi devam etmektedir. Sevenlerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur…

SAVCI SAYAN KİMDİR?

Savcı Sayan, 1971 yılında Ağrı’nın Tutak ilçesinde dünyaya geldi. 24 çocuklu ailenin 12. çocuğu olan Sayan, ilk okulu doğup büyüdüğü ilçede, orta okulu Muş Malazgirt’te, liseyi ise yine doğup büyüdüğü Ağrı Tutak’ta tamamladı.

Üniversite tahsilini İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde tamamlayan Savcı Sayan, Pedagojik Formasyon alarak eğitimini tamamlamış ve bazı okullarda öğretmenlik yaptı. 1996-2000 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl ve ilçe gençlik kollarında MYK üyeliği gerçekleştirdi.

MECLİS’E GİREMEDİ

Savcı Sayan 2019 seçimlerinde AKP’den Ağrı Belediye Başkanı oldu. 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili Seçimleri’nde AKP İzmir 1. Bölge 6. sıradan milletvekili adayı gösterilen Sayan, Meclis’e giremedi.