Savcılıktan Ekşi Sözlük ve Afgan ‘gazeteci’ye soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kendisini Afgan gazeteci Sunatullah Saadat diye tanıtan kişi hakkında Twitter’da yayınlanan videosu nedeniyle ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ayrıca, savcılık, Ekşi Sözlük’te yer alan içerikteki ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, ‘bazı haber ve sosyal medya sitelerinde yabancı uyruklu bir gazeteciye ait olduğu iddia edilen şahsın yayınladığı videonun suç ve suç unsuru içerdiği” belirtildi. Saadet hakkında, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan’ re’sen soruşturma başlatıldı.

EKŞİ SÖZLÜK KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “Ekşi Sözlük isimli sosyal paylaşım sitesinde yer alan ‘halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor’ başlıklı içerik hakkında, başlık ve başlık altında yer alan paylaşımlarda suç ve suç unsuru içeren ifadeler bulunduğu kanaatine varıldığı gerekçesiyle şüpheli şahıs/şahıslar hakkında re’sen soruşturma başlatılmıştır” denildi. DHA

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