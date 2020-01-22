Savcının itiraz dilekçesi şoke etti: Bu tür şakanın, yarenliğin sonu fiili livata suretiyle cinsel saldırıdır

Sivaslı gazeteci Mehmet Bakır’ın yargıya intikal eden karikatürü “Evli, barklı, çocuklu” başlığı taşıyordu. Türkiye’nin dış politikasının eleştirildiği karikatürde, dönemin ABD Başkanı Barack Obama, Başbakan ve Dışişleri Bakanı ile birlikte görünüyordu.

Bu karikatür nedeniyle gazeteci Mehmet Bakır hakkında dava açıldı. Bakır yargılama sonucu beraat etti. İstinaf Mahkemesi de bu kararı onadı. Ancak İstinaf Başsavcı Vekili Mustafa Arslantürk karara itiraz ederek Yargıtay’a başvurdu. Savcı, itiraz başvurusunda şu şaşırtıcı cümleleri kullandı:

‘YARENLİK VE ELLEŞMELERİN SONUCU CİNSEL TACİZDİR’

* Eleştiri vurucu, etkileyici, çarpıcı, bel üstü ve delikanlıca olur, asla bel altı olamaz. Bu tür şakanın, yarenliğin sonu fiili livata suretiyle cinsel saldırıdır. Bel altı sözlerle eylemlerle şaka olmaz bu tür söz, şaka, yarenlik ve elleşmelerin sonu cinsel taciz, sarkıntılıktır.

* Sanığın eylemi eleştiri olarak kabul edilmesi mümkün olmayan tam tamına aşağılayıcı, onur kırıcı ve fahiş hakarettir.

* Aileyi oluşturan ana unsurlar kadın ve erkek olarak karşı cinsten insanlardır. Aile milli ve milli olduğu kadar dini, kutsal bir değerdir. Eşler ise bu milli ve kutsal yuvanın kadın ve erkek cinsiyetleri olan, değişmez ve sarsılmaz unsurlarıdır.

* Sanığın suça konu eylemiyle, böyle bir milli ve dini değeri olan ailenin bireylerinden her birinin erkek ve üstelik kocayı bilinen haliyle gayrimüslim, Hristiyan ABD Başkanı’nın eşi gibi resmetmesinin insan onurunu hem dinen, hem milli, hem örfi ve hem de bireysel tercihler kapsamında aşağılayıcı ve onur kırıcı olduğu aşikardır.