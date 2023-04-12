Savunma Bakanlığı “Atatürk”ün adını sildi

TCG Anadolu teslim töreninde okunan Deniz Harp Okulu Marşı’nın “Atatürk’ü izleyen yol” bölümü, Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sosyal medya hesaplarında yayınlanan paylaşımlarında kırpıldı.
Asker marşı eksiksiz okurken, MSB paylaşımında “Atatürk’ü izleyen yol Deniz Harp Okulu” bölümü yer almadı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Deniz Harp Okulu Marşı’nın tam halinin bir bakan yardımcısının ‘talimatı’ üzerine kesildiğini belirtti, “Yazıklar olsun” dedi.
TCG Anadolu’nun denize indirilmesi için düzenlenen törene ilişkin yapılan paylaşım büyük tepki topladı.
Tören TCG Anadolu Komutanı Deniz Kurmay Albay Erhan Albayrak, ant içerek gemiyi teslim alıp göreve başladı. Ardından Deniz Harp Okulu Marşı okundu.
ASKER EKSİKSİZ OKUDU
Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesaplarında paylaştığı TGC Anadolu videosunda Deniz Harp Okulu Marşı’ndaki “Atatürk’ü izleyen yol” sözlerinin yer almadığı görüldü. Sosyal medya kullanıcıları konuya ilişkin büyük tepki gösterirken, askerin marşı eksiksiz okuduğu ancak MSB’nin video montajı sırasında bu bölümü kestiği anlaşıldı.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Deniz Harp Okulu Marşı’nın tam halinin bir bakan yardımcısının ‘talimatı’ üzerine kesildiğini belirtirken, Özel, “Göğsümüzü kabartan TCG Anadolu töreninden resmi Youtube kanallarına koydukları videoda Deniz Harp Okulu Marşının şu kısmı Bakan Yardımcısı talimatıyla özenle kesilmiş: ‘Atatürk’ü izleyen yol…’ Yazıklar olsun hepinize! Yazıklar olsun!” dedi.
Marşın “Atatürk’ü izleyen yol” ifadesinin kesildiği bölümü şöyle:
“Biz denizci gençleriz göğsümüz şeref dolu
Atatürk’ü izleyen yol Deniz Harp Okulu
Biz cihana ün salan şanlı kahramanlarız
Yıldırıma tayfuna korkusuz el sallarız”