54.8 F
Los Angeles
12 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemSavunma Bakanlığı “Atatürk”ün adını sildi

Savunma Bakanlığı “Atatürk”ün adını sildi

Alaturka Online
Alaturka Online

TCG Anadolu teslim töreninde okunan Deniz Harp Okulu Marşı’nın “Atatürk’ü izleyen yol” bölümü, Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sosyal medya hesaplarında yayınlanan paylaşımlarında kırpıldı.

Asker marşı eksiksiz okurken, MSB paylaşımında “Atatürk’ü izleyen yol Deniz Harp Okulu” bölümü yer almadı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Deniz Harp Okulu Marşı’nın tam halinin bir bakan yardımcısının ‘talimatı’ üzerine kesildiğini belirtti, “Yazıklar olsun” dedi.

TCG Anadolu’nun denize indirilmesi için düzenlenen törene ilişkin yapılan paylaşım büyük tepki topladı.

Tören TCG Anadolu Komutanı Deniz Kurmay Albay Erhan Albayrak, ant içerek gemiyi teslim alıp göreve başladı. Ardından Deniz Harp Okulu Marşı okundu.

ASKER EKSİKSİZ OKUDU

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesaplarında paylaştığı TGC Anadolu videosunda Deniz Harp Okulu Marşı’ndaki “Atatürk’ü izleyen yol” sözlerinin yer almadığı görüldü. Sosyal medya kullanıcıları konuya ilişkin büyük tepki gösterirken, askerin marşı eksiksiz okuduğu ancak MSB’nin video montajı sırasında bu bölümü kestiği anlaşıldı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Deniz Harp Okulu Marşı’nın tam halinin bir bakan yardımcısının ‘talimatı’ üzerine kesildiğini belirtirken, Özel, “Göğsümüzü kabartan TCG Anadolu töreninden resmi Youtube kanallarına koydukları videoda Deniz Harp Okulu Marşının şu kısmı Bakan Yardımcısı talimatıyla özenle kesilmiş: ‘Atatürk’ü izleyen yol…’ Yazıklar olsun hepinize! Yazıklar olsun!” dedi.

Marşın “Atatürk’ü izleyen yol” ifadesinin kesildiği bölümü şöyle:

“Biz denizci gençleriz göğsümüz şeref dolu

Atatürk’ü izleyen yol Deniz Harp Okulu

Biz cihana ün salan şanlı kahramanlarız

Yıldırıma tayfuna korkusuz el sallarız”

Gündem
Önceki haber
Sinan Oğan’dan Kılıçdaroğlu görüşmesi sonrası YSK’ya çağrı!
Sonraki haber
Uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya’nın, yakalandığı villadan çıkanlar hayrete düşürdü
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,440BeğenenlerBeğen
16,197TakipçilerTakip Et
3,507TakipçilerTakip Et
7,703TakipçilerTakip Et
31,100AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States