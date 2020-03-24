Savunma KOBİ'leri sağlıkta da göreve hazır

ANKARA (AA) – GÖKSEL YILDIRIM – OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA), tamamı üretici ve KOBİ düzeyindeki 255 firma ve yaklaşık 10 bin çalışanla savunma sanayisinin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ederken, sağlık sektöründeki taleplere cevap vermek için de göreve hazır bulunuyor.

OSSA Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıkmasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen "Koronovirüs Riskine Karşı 14 Kural" doğrultusunda işletmelerinde çeşitli tedbirleri hayata geçirdiklerini söyledi.

OSSA üyelerinin, Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisindeki ana üreticilere tedarik yaptığını, askeri fabrikaların, Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçlerinin kimi ihtiyaçlarını doğrudan karşıladığını anlatan Ertuğ, "Alt yüklenici olarak yetiştirmekle yükümlü olduğumuz malzemeler bulunuyor. Operasyon sahasında, sıcak bölgelerde ihtiyaçları karşılanması gereken bizden ürün, malzeme bekleyen güvenlik güçlerimiz var. Bunları üretmek için görevimizin başındayız ve işletmelerimizi açık tutuyoruz." dedi.

Salgın altında kimsenin sağlığını riske atmak istemeyeceğini vurgulayan Ertuğ, şöyle konuştu:

"Bizim gibi sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin önemi olağanüstü durumlarda daha da artıyor. Hem sizden beklentisi olanlara hem de bugüne kadar bünyenizde çalıştırdığınız insanlara karşı sorumluluklarınız var. Tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkararak tüm bunlara cevap vermeye çalışıyoruz."

– "Bunlar yapılamaz şeyler değil"

Sağlık sektöründe bu süreçte ortaya çıkan malzeme ve ekipman ihtiyaçlarını karşılamak için de kümelenme üyesi 255 firmanın sorumluluk üstelenmeye hazır olduğunu belirten Ertuğ, "Birtakım acil ihtiyaçlardan bahsediliyor, test ekipmanları vesaire, bunlar yapılamayacak şeyler değil. Savunma ve havacılık sanayisinde elde edilen kabiliyetlerle bu ürünlerin yapılamaması mümkün değil. OSTİM bünyesinde Medikal Sanayi Kümelenmesi ile Savunma ve Havacılık Kümelenmesi olarak buna cevap verebiliriz. Belki kalıplama süreleriyle 10-15 günü alır ama bunlar yapılamaz, cevap verilmez şeyler değil." ifadelerini kullandı.

Mithat Ertuğ, işletmelerinin üretime devam etme konusunda en büyük sıkıntısının çalışanların güvenli ulaşımını sağlamak olduğuna işaret ederek, özellikle sanayi bölgelerinde toplu taşımayı mümkün olduğunca destekleyecek adımların bu konuda aldıkları tedbirleri destekleyeceğini dile getirdi.

– Tüm alanlarda hijyen önlemleri

OSSA üyelerinden DIGITEST Savunma ve Havacılık da 65 çalışanıyla salgına karşı aldığı tedbirlerle çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'de üretilmesi zor, üretilmemiş ya da tedarikinde zorluk çekilen ürünleri yerli ve milli olarak tasarlayıp üreten şirket, son olarak yurt dışından temininde güçlükler yaşanan M60T Tankı Nişancı Görüntüleme Birimi'nin yerlisini üreterek tanklara entegre etti.

"Koronovirüs Riskine Karşı 14 Kural" doğrultusunda tedbirler alan şirket, çalışanlarına koruyucu maske, eldiven, el dezenfektanı, kolonya gibi koruyucu donanım ve hijyen malzemeleri dağıttı.

Şirkette düzenli olarak dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirilirken, yemekhanede yoğunluğu azaltmak için çalışanlar 2 grup halinde yemeğe çıkmaya başladı.